گلایه شدید فعالان اقتصادی از عدم حضور همتی در اتاق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان این با گلایه از لغو حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: اگر برنامه ریزی یک دولتمرد چنین است، وای به حال کشور.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی با مجوزدارکردن تعدادی از موسسات غیرمجاز، نقدینگی آنها را به نقدینگی سایر بانکها و موسسات اضافه کرد؛ این در حالی است که ظرفیت اقتصاد کشور اقتضا می کند که سپرده گیری کنند و وام بدهند ولی اکنون این چنین نیست.

وی افزود: در پنج ماه اول سال جاری، حجم پول در کشور ١٩درصد افزایش یافته که این بی سابقه است. پس حجم پول تا پایان سال ٤٠ درصد رشد می کند که تورم بالای ٣٠درصدی را رقم می زند.

به گفته سلطانی، موسسات غیرمجاز بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران قرار داده اند، ضمن اینکه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رشد یافته یعنی دلار را از دولت تحویل و اسکناس تحویل می دهد؛ پس تا پایان سال خالص دارایی بانک مرکزی رشد کرده و به آتش تورم دامن می زند.

وی اظهار داشت: شاخص نگران کننده دیگر سرعت گردش پول در کشور است که حجم پایه پولی به تولیدناخالص داخلی است؛ پس کاهش آن نشانگر رشد نقدینگی در کشور است.

سلطانی گفت: رشد اقتصادی در بهار ٩٧ نشان داد که رشد اقتصادی بدون نفت یک سوم رشد اقتصادی با نفت است پس تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی منفی می شود پس برای رشد اقتصادی توسعه صادرات نیاز است.

وی ادامه داد: دولت توجهی به نرخ رشد اقتصادی ندارد اگرنه به صادرات توجه می کرد. این در حالی است که نرخ رشد تسهیلات پرداختی کاهش داشتیم.

خبر درحال تکمیل است