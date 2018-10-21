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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

اردوغان: آزادی هیچ فرد و گروهی در دوره من محدود نشده است

اردوغان: آزادی هیچ فرد و گروهی در دوره من محدود نشده است

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که آزادی هیچ گروه مذهبی و یا سیاسی در ترکیه طی ۱۶ سالی که او روی کار بوده، محدود نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در جریان مراسم افتتاح ساختمان بنیاد جوانان ترکیه اعلام کرد که طی ۱۶ سال زمامداری او در ترکیه، آزادی هیچ فرد و یا گروه قومی، مذهبی و یا سیاسی محدود و دچار اشکال نشده است.

اردوغان در این مراسم گفت که دولت او در فعالیت و ادامه کار هیچ کدام از گروه‎‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت داشته‌اند، دخالت نکرده است و فعالیت گروه‌ها در چارچوب قانون آزاد است.

رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست وزیر از حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکیه در دست گرفت و از سال ۲۰۱۴ تا کنون نیز در منصب ریاست جمهوری این کشور قرار دارد، هرچند تغییر قانون اساسی ترکیه در نتیجه همه پرسی سال ۲۰۱۷ و حذف منصب نخست وزیری در قانون باعث شد تا قدرت اجرایی ترکیه بطور کامل در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.

کد مطلب 4437011

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