ابراز نگرانی نمایندگان از کمبود بودجه فرهنگی در حضور «دژپسند»

نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دستور کار عصر امروز کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ابتدای جلسه طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی که در کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی تهیه شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین جمعی از مسئولان وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون فرهنگی جهت بررسی مسائل فرهنگی کشور حاضر شدند و مباحثی درباره آخرین رویدادهای فرهنگی مطرح شد.
پژمانفر با اشاره به حضور فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد در این نشست تصریح کرد: این وزیر پیشنهادی برنامه های خود برای وزارت اقتصاد اعلام کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نمایندگان هم نقطه نظرات خود را مطرح کردند و عمده مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان هم حول نگرانی های آنان پیرامون کمبود اعتبارات فرهنگی بود و اینکه به مسائل فرهنگی در بودجه کشور توجه چندانی نمی شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر نمایندگان مجلس نسبت به دژپسند چگونه است، گفت: هنوز نمایندگان در حال بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت هستند و جمعبندی نهایی صورت نگرفته است.
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