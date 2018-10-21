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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

پژمانفر در تشریح جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح کرد؛

ابراز نگرانی نمایندگان از کمبود بودجه فرهنگی در حضور «دژپسند»

ابراز نگرانی نمایندگان از کمبود بودجه فرهنگی در حضور «دژپسند»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دستور کار عصر امروز کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ابتدای جلسه طرح ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی که در کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی تهیه شده است، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین جمعی از مسئولان وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون فرهنگی جهت بررسی مسائل فرهنگی کشور حاضر شدند و مباحثی درباره آخرین رویدادهای فرهنگی مطرح شد.

پژمانفر با اشاره به حضور فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد در این نشست تصریح کرد: این وزیر پیشنهادی برنامه های خود برای وزارت اقتصاد اعلام کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نمایندگان هم نقطه نظرات خود را مطرح کردند و عمده مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان هم حول نگرانی های آنان پیرامون کمبود اعتبارات فرهنگی بود و اینکه به مسائل فرهنگی در بودجه کشور توجه چندانی نمی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر نمایندگان مجلس نسبت به دژپسند چگونه است، گفت: هنوز نمایندگان در حال بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت هستند و جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

کد مطلب 4437054
زهرا علیدادی

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