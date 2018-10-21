به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابت‌های واترپلو قهرمانی جوانان آسیای (زیر ۱۹ سال) دوم الی ششم آبان ۱۳۹۷ (۲۴ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸) به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.

تیم ملی واترپلو جوانان ایران به همراه تیم‌های قزاقستان، ژاپن، چین، کره و ازبکستان پنج تیم حاضر در این رقابت‌ها هستند که بصورت گروهی باهم به رقابت می‌پردازند.

ملی پوشان جوان ایران صبح فردا(دوشنبه) تهران را به مقصد ازبکستان ترک می‌کنند تا در اولین دیدار خود روز چهارشنبه دوم آبان به مصاف حریف قدرتمند خود قزاقستان به آب بزنند.

اسامی تیم واترپلو اعزامی به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا- ازبکستان ۲۰۱۸ :

محمد بیات، آرش پورزرگر، خشایارقره ضیاالدین، امیرعلی مرادی، مهدی برزگری، امید آقایی کریم، علیرضا پورنگ، حسین لاله سیاه، امیر محمد پرهون، یزدان احمدی، امیررضا جلیل پور، علی خانقاهی، حسین خالدی تبار.

کادر فنی:

مربی: دانیال خاکبان

کمک مربی: حسین نجفی

مدیر فنی تیم‌ ملی : الکساندرچریچ

مربی آنالیز: امیر عباس اکبرنژاد

سرپرست و داور همراه : نادر غفوری