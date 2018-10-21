به گزارش خبرگزاری مهر، «باب کورکر» سناتور جمهوریخواه ایالت تنسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» درباره اذعان دیرهنگام ریاض به قتل منتقد این کشور در کنسولگری سعودی در استانبول تصریح کرد: روایت عربستان معتبر نیست؛ توضیحات آن ها باعث شد اعتبارشان را از دست بدهند.

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تأکید کرد: به نظر من بن‌سلمان (ولیعهد سعودی) این موضوع را مدیریت کرده است.

سناتور ایالت تنسی در ادامه افزود: امیدوارم ظرف چند روز آینده فایل‌ های صوتی‌ را که ترکیه‌ ای‌ ها دارند، دریافت کنیم. فکر نمی‌ کنم کسی داستان آن ها (عربستان) را باور کرده باشد. اگر تحقیقات نشان دهند که ولیعهد عربستان مسئول کشته شدن «خاشقجی» است، او از حد خود فراتر رفته است و باید مورد مجازات هائی واقع شود

سناتور جمهوریخواه تصریح کرد: من فکر می کنم که محمد بن سلمان در پشت کشتن خاشقچی بوده است؛ آیا فکر می‌ کنم که او این کار را کرده؟ بله. فکر می‌ کنم کار او بوده است. البته نمی‌ خواهم کسی را محکوم کنم و می‌ خواهم تحقیقات جاری ادامه یافته و کامل گردد.

وی ادامه داد: ما نمی خواهیم در ۴۰ سال آینده شاهد حکومتی باشیم که در تلاش است عملیات های مرگی را مانند این موضوع انجام داده باشد. اشتباهات بن سلمان شامل محاصره قطر، بازداشت حریری و گذشتن از حد در موضوع قتل خاشقجی است.