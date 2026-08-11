به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش بوشهر ضمن قدردانی از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در دوران بمباران‌های دشمن آمریکایی با پیش‌بینی‌های به‌موقع و مدیریت مؤثر شرایط تعلیم و تربیت در شهرستان به‌خوبی کنترل شد.

وی همچنین از برگزاری مطلوب امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم علیرغم حملات دشمن، تقدیر کرد.

فرماندار بوشهر با اشاره به پروژه بازگشایی مدارس گفت: امیدواریم پروژه بازگشایی مدارس نیز با موفقیت کامل انجام شود تا در پیشگاه خداوند متعال و در برابر مردم شریف این شهرستان سربلند و موفق باشیم.

فرماندار بوشهر با تأکید بر توسعه رشته‌های تحصیلی جدید و پاسخگویی به مطالبات مردم، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزودن رشته‌های تحصیلی جدید به مدارس صورت گرفته است، برای نخستین بار هنرستان‌های دولتی جدیدی در حوزه‌های هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای به شهرستان اضافه خواهد شد که پاسخ به مطالبات به‌حق دانش‌آموزان، اولیا و خانواده‌هاست.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت و توسعه زیرساخت‌های نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: همچنین دو مرکز جدید ورزشی نیز در منطقه به بهره‌برداری خواهد رسید تا زیرساخت‌های تعلیم و تربیت بیش از پیش تقویت و توسعه یابد.

فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به پویایی نظام آموزشی در شرایط ویژه، گفت: همه این اقدامات نشان‌دهنده پویایی نظام آموزش و پرورش و تاب‌آوری آن در شرایط خاص کشور است، مدیریت بحران دولت در شهرستان این پویایی را به‌خوبی به نمایش گذاشته و نظام آموزشی همچنان به اصول و اهداف خود پایبند است.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در توسعه پژوهش‌سراها، تصریح کرد: از ظرفیت‌های بسیار خوبی که در این منطقه وجود دارد از جمله اتاق بازرگانی نظام مهندسی و پارک علم و فناوری باید برای توسعه پژوهش‌سراها و ارتقای کیفیت آموزشی استفاده شود.

فرماندار بوشهر با اشاره له ظرفیت های ویژه پارک علم و فناوری بوشهر، بیان کرد: انتظار می‌رود پارک علم و فناوری برنامه‌ریزی کند تا مدارس در طول سال تحصیلی از امکانات و خدمات مؤثر آن بهره‌مند شوند، همچنین در هفته دولت مجموعه‌های جدیدی افتتاح خواهد شد که در خدمت نظام آموزشی قرار خواهد گرفت.

ضرورت برگزاری رویدادهای هنری در مدارس

وی در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری رویدادهای هنری در مدارس، خاطرنشان کرد: بوشهر دارای فرهنگی غنی و تاریخی عمیق است و از تمام مراحل زندگی از تولد تا پایان حیات آیین‌ها و فرهنگ‌های ارزشمندی دارد که باید نسل به نسل منتقل شود.

فرماندار بوشهر با تاکید بر همبستگی دستگاها در حمایت از آموزش و پرورش شهرستان، افزود: نیازمند گام‌های مؤثرتری برای حمایت از آموزش و پرورش در مسیر توسعه رویدادهای هنری هستیم و تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید نقش فعالی در حمایت از آموزش و پرورش در این مسیر ایفا کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ملی زیست‌بوم و تأکید بر لزوم حمایت از آن، بیان کرد: طرح ملی زیست‌بوم با هدف تغییر در سبک آموزش و کاهش اتکای صرف به کتاب‌های درسی با رویکرد مهارت‌آموزی تقویت مهارت‌های اجتماعی و زندگی است.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به روند اجرای این رویداد تصریح کرد: امسال به‌صورت موردی در دو مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی در این شهرستان آغاز می‌شود و سال آینده با گسترش به مدارس بیشتر هم‌زمان با سراسر کشور ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به طرح پیشنهادی "صبحانه در مدارس" و لزوم حمایت از آن، اظهار کرد: با توجه به تغییرات سبک زندگی و مشکلات ناشی از نخوردن صبحانه، طرح صبحانه در مدارس از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در مدارس شهرستان بوشهر به‌خوبی اجرا شود.

در پایان این نشست، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با هم‌افزایی و همکاری با آموزش و پرورش نسبت به اجرای مصوبات جلسه در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت در شهرستان اقدام کنند.