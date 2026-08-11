کولیوند: ارائه خدمات در اربعین امسال ۳۰ درصد رشد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند گفت: طرح اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ از روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، مصادف با اول ماه صفر ۱۴۴۸ هجری قمری، آغاز شد و تا پایان روز جمعه ۱۶ مردادماه، مصادف با ۲۳ صفر ادامه داشت.



کولیوند با اشاره به گزارش نهایی اقدامات جمعیت هلال احمر در اربعین حسینی امسال اظهار کرد: در مجموع، ۵ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۸۹۲ خدمت رایگان به زائران ارائه شد که این میزان در سال گذشته ۴ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۴۲ خدمت بود و بر این اساس، مجموع خدمات ارائه‌شده امسال نسبت به سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد رشد داشته است.



وی افزود: در بخش خدمات پزشکی و ویزیت، یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۶۲۶ مورد خدمت ارائه شد که این میزان در سال گذشته یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۴۳۹ مورد بوده و رشد ۲۲.۰۸ درصدی را نشان می‌دهد.



رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: از مجموع خدمات پزشکی ارائه‌شده، یک میلیون و ۹۱ هزار و ۶۴ مورد مربوط به ویزیت عمومی و ۳۴۷ هزار و ۵۶۲ مورد مربوط به ویزیت تخصصی بوده است. از این تعداد، مراکز جمعیت هلال احمر ۲۳۹ هزار و ۷۷۱ ویزیت، موکب‌های مردمی ۶۷۱ هزار و ۳۵۹ ویزیت و مشارکت با مراکز درمانی عراق ۵۲۷ هزار و ۴۹۶ ویزیت را به خود اختصاص داده‌اند.



کولیوند با اشاره به خدمات دارویی ارائه‌شده در اربعین امسال گفت: در مجموع ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۱۰ مورد مراجعه دارویی ثبت شد که در مقایسه با یک میلیون و ۷۶۸ هزار و ۱۹۹ مورد سال گذشته، ۵۱.۴۴ درصد افزایش داشته است.



وی افزود: یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۱۸ نسخه دارویی به زائران تحویل داده شد و یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۹۲ نفر نیز داروهای بدون نسخه یا OTC دریافت کردند. در این بخش، مراکز هلال احمر ۴۴۶ هزار و ۲۸۵ مراجعه، موکب‌های مردمی یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۹۸ مراجعه و مراکز طرف مشارکت در عراق ۹۸۱ هزار و ۸۲۷ مراجعه دارویی را ثبت کردند.



رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به خدمات پرستاری و پاراکلینیکی ارائه شده نیز اظهار کرد: در مجموع یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۹ خدمت پرستاری و پاراکلینیکی در اربعین امسال ارائه شد که نسبت به یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۲۴ خدمت در سال گذشته، رشد ۱۱.۲ درصدی داشته است.



وی ادامه داد: در این بخش، خدمات گچ‌گیری، کنترل فشار خون، تست قند خون، آتل، اکسیژن‌تراپی، نوار قلب، تزریقات، پانسمان، رسیدگی به گرمازدگی، سرم‌تراپی، جراحی سرپایی و بخیه و اکو قلب انجام شد.



کولیوند درباره خدمات امداد و انتقال گفت: در مجموع ۱۴ هزار و ۳۲۲ مورد خدمت در این بخش ارائه شد که شامل ۲۹۲ مورد انتقال به مرز، ۷۹۱ مورد انتقال به و بین مراکز درمانی، ۲ هزار و ۵۹۲ مأموریت نظارت و ارزیابی و ۱۰ هزار و ۶۴۷ مأموریت پشتیبانی بوده است.



رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به آمار انتقال آسیب‌دیدگان به مرزهای کشور اظهار کرد: در مجموع ۲۹۲ نفر به مرزها منتقل شدند که از این تعداد ۲۵۴ نفر مصدوم و ۳۸ نفر فوتی بودند. در مجموع انتقال به مرز خسروی ۵۵ مصدوم، در مرز مهران ۱۷۷ مصدوم و ۳۶ فوتی، در مرز چذابه ۱۴ مصدوم و ۲ فوتی و در مرز شلمچه نیز ۷ مصدوم ثبت شده است.



کولیوند با اشاره به آمار قطعی آسیب‌دیدگان افزود: تعداد فوتی‌های ثبت‌شده در اربعین امسال ۵۳ نفر بوده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۲ نفر بود و به این ترتیب تعداد فوتی‌ها ۴۲.۴ درصد کاهش داشته است.