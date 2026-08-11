عباسعلی پورمند در حاشیه بازدید از مرتع روستای دراسله در شهرستان سوادکوه و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح توسعه دامداری شهرستان سوادکوه گفت: در راستای این طرح، برنامه‌ریزی مدونی برای ارتقای دانش روزآمد دامداران و بهره‌گیری از ظرفیت دامداران پیشرو انجام شده و تاکنون از چهار مرتع بازدید شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه افزود: تیمی از کارشناسان جهاد کشاورزی به همراه یکی از اساتید پژوهشکده علوم و تحقیقات استان به مراتع اعزام می‌شوند تا به‌صورت چهره‌به‌چهره مشکلات دامداران را بررسی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند و آموزش و اهمیت پیشگیری را ترویج دهند.

وی با اشاره به فعالیت یکی از دامداران پیشرو در این مرتع، رویکرد علمی و آموزش‌محور این دامدار را الگویی برای سایر دامداران سنتی دانست و اظهار کرد: همراهی دامداران پیشرو در امر آموزش و حضور اساتید مرکز تحقیقات کشاورزی استان در مراتع، امکان طرح سؤالات دامداران و دریافت پاسخ‌های علمی را فراهم کرده و در نهایت به ارتقای تولید، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.

پورمند انجام رایگان آزمایش خاک و پوشش گیاهی را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد و گفت: این آزمایش‌ها به همت پژوهشکده علوم و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران انجام می‌شود. آزمایش خاک به‌تنهایی هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیون تومان دارد و می‌تواند به شناسایی کمبودهای خاک و انجام اقدامات لازم برای رفع آنها کمک کند.

رئیس جهاد کشاورزی سوادکوه در توصیه‌ای به دامداران بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: خرید دام شناسنامه‌دار و جلوگیری از ورود دام‌های آلوده به منطقه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع، تمام دام‌های منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

پالت‌گذاری؛ تجربه موفق یک دامدار پیشرو در سوادکوه

جمع‌الله یزدانی، دامدار پیشرو در مرتع سنگ‌بن روستای دراسله، آموزش و توصیه‌های علمی را سرلوحه کار خود قرار داده و از نخستین دامدارانی است که در شهرستان سوادکوه اقدام به پالت‌گذاری کرده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از پالت‌گذاری در کف آغل گوسفندان، شاهد بیماری اسهال و تلفات دام بودم، اما پس از پالت‌گذاری، تلفات گوسفندانم در این زمینه به صفر رسیده است.

این دامدار پیشرو افزود: در حال حاضر نیز پروژه اصلاح نژاد و دوقلوزایی را در دامداری خود دنبال می‌کنم.

تلاش برای کاهش فاصله میان پژوهش و عرصه دامداری

در ادامه بازدید از مراتع اطراف روستای دراسله و آموزش دامداران منطقه، سهیلا ابراهیمی، دانشیار پژوهشی بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، هدف اصلی این برنامه را کاهش فاصله میان پژوهش و عرصه و ارائه یافته‌های علمی به زبانی ساده و کاربردی برای دامداران عنوان کرد.

وی گفت: ارائه داده‌های پیچیده دانشگاهی بدون در نظر گرفتن نیازهای روزمره بهره‌برداران، تأثیر چندانی ندارد و باید یافته‌های علمی متناسب با نیاز دامداران و به شکلی کاربردی در اختیار آنان قرار گیرد.

ابراهیمی با استناد به تئوری کلی پذیرش آموزش اظهار کرد: در آموزش، حدود ۵۰ درصد افراد تمایلی به تغییر روش‌های سنتی ندارند و از ۵۰ درصد باقی‌مانده، ۱۵ درصد به‌عنوان افراد پیشرو عمل می‌کنند و ۳۵ درصد دیگر از آنان الگوبرداری می‌کنند. بنابراین تمرکز ما بر جذب همین ۱۵ درصد افراد پیشرو است تا بتوانیم تغییرات مثبت را در سطح جامعه دامی گسترش دهیم.

بررسی وضعیت تغذیه و بهداشت گله‌ها در بازدیدهای میدانی

این پژوهشگر افزود: در بازدیدهای میدانی از مراتع، ابتدا شرایط نگهداری، تغذیه، سلامت آبشخورها و وضعیت بهداشتی گله بررسی و سپس توصیه‌های متناسب با شرایط همان منطقه ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه تا جایی که توان اجرایی وجود داشته باشد، تلاش می‌شود مشکلات بررسی و راهکار مناسب برای آنها پیدا شود، به آزمایش خاک و پوشش گیاهی مراتع منطقه نیز اشاره کرد و گفت: نتایج اولیه آزمایش خاک یکی از مراتع شهرستان نشان‌دهنده کمبود مواد معدنی است.

ابراهیمی ادامه داد: برای جبران این کمبود، استفاده از قرص‌های آهسته‌رهش معدنی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند مشکلاتی نظیر سقط جنین، ضعف بره‌ها و تلفات را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. نمونه‌هایی از این قرص‌ها نیز به‌زودی در اختیار دامداران منطقه قرار خواهد گرفت تا نتیجه آن در عمل برای دامدار قابل مشاهده باشد.

تأکید بر تغییر رویکرد درمان‌محور به پیشگیرانه

این دکترای علوم دامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد درمان‌محور به رویکرد پیشگیرانه، تحقق این مهم را نیازمند آموزش دانست و گفت: نخستین سؤال اغلب دامداران، تجویز دارو است، در حالی که باید پرسید چگونه می‌توان از بروز بیماری جلوگیری کرد.

وی افزود: تغییر این نگرش نیازمند آموزش مستمر و ملموس است. برای مثال، کنترل کنه از طریق کوتاه‌سازی علف‌ها، پایش آبشخورها و شناسایی نوع کنه برای مدیریت مقاومت دارویی، از جمله اقدامات پیشگیرانه مؤثر است.

ابراهیمی از دامداران خواست در برابر آموزش مقاومت نداشته باشند و اظهار کرد: همان‌گونه که روش‌های تربیتی گذشته تغییر کرده، رویکردهای دامی نیز باید متحول شود؛ هر بره‌ای که زنده بماند و هر گله‌ای که با رفاه بیشتری نگهداری شود، آرامش و معیشت پایدارتری برای خانواده دامدار به ارمغان می‌آورد.

به گزارش مهر، پرورش دام مانند هر حرفه دیگری نیازمند آموزش است و تغییر رویکردها جز با آموزش مستمر، شنیدن حرف‌های دامداران، ارائه پاسخ عملی متناسب با سؤالات آنها و صبوری توأم با صرف زمان میسر نمی‌شود.

هدف نهایی نیز ادغام تجربه دیرینه دامداران با دانش روز اساتید علوم دامی است تا از این مسیر، زمینه‌های توسعه دامداری منطقه فراهم و گام‌های مؤثری برای کاهش مشکلات دامداران برداشته شود.