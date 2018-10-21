به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «گلاجان عبدالبدیع صیاد» رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دقایقی پیش اعلام کرد: روند رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی افغانستان پایان یافت.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعلام این خبر تأکید کرد که شعب اخذ رأی از این زمان باید به رأی گیری پایان داده و بسته شوند.

همچنین، محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان لحظاتی پیش از ملت افغانستان به خاطر شرکت گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان سپاسگزاری کرد.

این درحالیست که امروز دومین روز انتخابات پارلمانی در این کشور بود و بر این اساس قرار بود شُعبی که به دلایل امنیتی روز گذشته نتوانسته بودند به این امر بپردازند؛ امروز رأی گیری را انجام دهند.