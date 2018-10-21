اربعین حسینی ضامن بقای تشییع و فرهنگ اسلام است

حجت الاسلام محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت شرکت در پیاده روی عظیم اربعین اظهار کرد: یکی از مسائلی که قریب به پانزده قرن در جهان تشییع مطرح است، مسئله زیارت ابا عبدالله الحسین می باشد و زمینه این زیارت مبارک ، توسط رسول خدا بنا شده و پس از ایشان به صورت متواتر ائمه طاهرین به آن تاکید کرده اند.

وی افزود:، بنابراین مسئله زیارت امام حسین از زمان تولد مبارک ایشان توسط پیامبر خدا توصیه شده و مباحث مربوط به پاداش زیارت به قبل از حادثه عظیم عاشورا مربوط است تا این که پس از واقعه عاشورا و شهادت حضرت و یاران باوفایشان این مسئله زیارت به صورت گسترده تر شکل گرفت.



امامی بیان کرد: مردم مومن حاضرند باتوجه به روایات مربوط به زیارت حضرت، هرسختی و مشقت را با جان دل پذیرا باشند چرا که زیارت امام حسین(ع) به عنوان بهترین راه تقرب به پروردگار معرفی شد هاست. امام صادق(ع) در این رابطه می فرماید« هرکس به زیارت حسین علیه السلام برود در حالی که مقام و منزلت وی را بشناسد و خداوند او را در اعلی علیین بهشت جای می دهد»

معاون آموزشی حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد تصریح کرد: اقدام اباعبدالله در روز عاشورا ضامن حفظ زحمات همه انبیاء و ائمه طاهرین بوده است یعنی اگر حادثه کربلا اتفاق نیفتاده بود تمام زحمات انبیاء فراموش و چراغ دین خاموش می شد.

وی ادامه داد: زائران کربلا باید به این باور برسند که می روند تا در یک کلاس بسیار مهم که نمونه اش نیست شرکت کنند و در این کلاس درس وفاداری،شجاعت،تقوا،دین داری،خدمت به کردم و خدمت به دین، و عبادت کردن را فرا بگیرند.

معاون آموزشی حوزه علمیه گناباد خارنشان کرد:اربعین به نوعی خود یک معجزه است زیرا میلیون ها انسان را مثل دریایی خروشان در مسیر کربلا به راه می اندازد و دنیایی از نور و امید را در دل شیعیان عالم فروزان می کند و این خود ضامن بقای تشییع و فرهنگ اسلام است. اربعین به همان میزان که موجب نور امید در دل دوستداران اسلام است باعث رعب و وحشت دشمنان نیز می شود.