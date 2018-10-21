گرد و خاک شدید شلمچه را در برگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر امروز یکشنبه گرد و خاک شدید منطقه شلمچه را پوشاند به طوری که حرکت زائران در مسیر منتهی به مرز را با کندی مواجه کرد.

این گرد و خاک همچنین خدمات رسانی مواکب به زائران را دچار اختلال کرد و برای دقایقی نیز برق در بخشی از منطقه شلمچه قطع شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان پیشتر در اخطاریه ای اعلام کرده بود: از ظهر امروز لغایت اواخر روز سه شنبه، وقوع رگبار و رعد و برق، وزش بادهای قابل ملاحظه ، احتمال تگرگ و در برخی نقاط آبگرفتگی معابر مورد انتظار می‌باشد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به ماهیت سیستمهای ناپایدار امکان شدت گرفتن بارشها به صورت نقطه‌ای در سایر نقاط نیز وجود دارد، علاوه بر اینکه با توجه به وقوع تندبادهای لحظه ای، برخاستن گرد و غبار و کاهش دید ناشی از آن به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی دور از انتظار نخواهد بود، خلیج فارس طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همراه با وزش باد نسبتا شدید ومواج پیش بینی می‌شود.