توضیح سرپرست ملوان در مورد عکس خبرساز/ اشتباه عجیب رامین رضاییان

به گزارش خبرنگار مهر، مدافع تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه عصر یکشنبه تصویری را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد و نوشت:« بعد تمرین با تیم دوست داشتنی ملوان انزلی ... موفق باشید بچه ها.» در زیر این نوشته هم تصویری از عکس تیمی بانوان ملوان با رامین رضاییان منتشر شد.

انتشار این اتفاق در گروه ورزشی مهر بازتاب متفاوتی داشت و فدراسیون فوتبال و مسئولان باشگاه ملوان به دنبال پاسخ این پرسش بودند که چرا بازیکن تیم ملی ایران چنین پستی را منتشر کرده است.

مینا قنبرزاده سرپرست تیم فوتبال بانوان ملوان در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد توضیح داد و گفت: بازیکنان ملوان برای انجام تست های پزشکی به مرکز ایفمارک رفته بودند که پایان تست های آنها با پایان تمرین آقای رضاییان در زمین چمن همزمان شد.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم که مشخص است همه با کرمگن و لباس های متفاوت از تمرین هستند عکسی را به یادگار با این بازیکن تیم ملی گرفتند اما ایشان به اشتباه عنوان کردند که با تیم ملوان تمرین کرده اند. در واقع پست شخصی ایشان اشتباه بود و همه را به اشتباه انداخت.

قنبرزاده در پایان تاکید کرد: اصلا تمرینی در کار نبود و اشتباهی که آقای رضاییان در نوشتن متن پیام شان داشتند باعث شد دردسرهایی ایجاد شود. به همین خاطر لازم دانستم این توضیحات را بدهم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود.