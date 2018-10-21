سعودی ها هرگز دوستان ما نبودند/ نقش بن سلمان در قتل خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رند پال» سناتور ایالت «کنتاکی» و عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره قتل منتقد عربستان در کنسولگری سعودی در استانبول گفت: به نظر من سعودی ها دولتی مستبد هستند و به صورت از بالا به پایین اداره می شوند. من مطمئنم که ولیعهد عربستان در این موضوع دخیل بوده و آن را هدایت کرده است.

عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ادامه داد: بر این اساس، به نظر من نمی توانیم رابطه با او را ادامه دهیم. باید جانشینی برای او تعیین شود. باید به فروش تسلیحات به این کشور توجه(بازنگری) کنیم. امکان ندارد که بدون تایید ولیعهد ۱۵ نفر برای کشتن یک مخالف به ترکیه بروند.

سناتور ایالت «کنتاکی» اضافه کرد: تنها قتل این روزنامه نگار نیست؛ جنگ در یمن و کشتار غیرنظامیان، تنفر پراکنی میان مسیحیان، یهودیان و هندوها در جهان را باید به این پرونده اضافه کرد. هزاران مدرسه خشونت علیه غرب را در مدارس آن ها آموزش می دهند.

این سیاستمدار آمریکائی اضافه کرد: روایت سعودی درباره قتل خاشقجی توهین آمیز است و من به هیچ وجه آن را باور نمی کنم. سعودی ها هرگز دوستان ما نبودند.