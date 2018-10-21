تمهیدات مواجهه با بحران های فصل سرما در استان مرکزی اندیشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه فصل پاییز و زمستان هستیم و احتمال افزایش بارش ها وجود دارد، دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران در این رابطه بایستی آمادگی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: بر مبنای پیش‌بینی‌های صورت گرفته بارش های سال جاری ممکن است موجب وقوع سیلاب شود، باید برای این مسئله آمادگی داشته باشیم.

وی بیان کرد: در این زمینه فرمانداران شهرستان ها و همچنین شهرداران برنامه ریزی داشته باشند تا در صورت بروز مشکل بر اثر بارش های پاییزی، اقدامات لازم صورت پذیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: همچنین در آغاز فصل سرد شاهد وارونگی هوا و افزایش آلودگی هستیم و همچنین ممکن است برای تامین سوخت مورد نیاز مشکلاتی وجود داشته باشد. باید تمهیدات لازم برای مواجهه با این مسائل از پیش اندیشیده شود.

زندیه وکیلی خاطرنشان ساخت: محیط زیست استان نظارت جدی داشته باشد تا در فصل سرد در کوره های آجرپزی حتما سوخت گاز به مصرف برسد و این کوره ها موجب آلودگی بیشتر هوا با استفاده از سوخت های آلاینده نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: امسال در راستای کسب آمادگی برای بحران در فصل سرد در استان مرکزی برگزاری رزمایش ساعت صفر با بهره گیری از توان دستگاه های عضو مدیریت بحران به انجام می رسد.

در این جلسه همچنین مدیرکل بحران استانداری مرکزی اظهار داشت: در حوادث احتمالی مختلف کشور استان هایی به عنوان استان معین برای دیگر مناطق انتخاب شده اند و استان های معین مرکزی شامل قم، تهران، لرستان، همدان و قزوین هستند که در صورت وقوع بحران در استان به یاری خواهند شتافت.

حمید غیاثی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی نیز در صورت بروز بحران به عنوان استان معین پنج منطقه از پایتخت انتخاب شده که در صورت بروز بحران باید آماده امدادرسانی به مناطق مذکور باشد.