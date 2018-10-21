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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۹

رئیس ستاد اربعین آستان قدس رضوی:

برپایی بیمارستان صحرایی۶۰ تخته آستان قدس رضوی برای زوار اربعین

برپایی بیمارستان صحرایی۶۰ تخته آستان قدس رضوی برای زوار اربعین

رئیس ستاد اربعین آستان قدس رضوی از برپایی بیمارستان صحرایی۶۰ تخته آستان قدس رضوی برای زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: بیمارستان ۶۰ تخته صحرایی در مسیر پیاده روی بین نجف و کربلا با حضور ۱۵۰ نفر تیم پزشکی از طرف آستان قدس رضوی دایر شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: علاوه بر این تعداد ۲۰۰ پزشک در مسیر پیاده روی اربعین از طرف آستان قدس رضوی به زائرین خدمت رسانی می کنند.

منصوری تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات، آستان قدس رضوی در راستای فرهنگ تقدیر از میزبانی مردم عراق از ۱۵ منزل پذیرای زوار و ۱۰۰ موکب شناخته شده عراقی در شهر های کربلا، نجف و کاظمین با اهدای هدایای تبرکی از آستان رضوی تقدیر می کند.

کد مطلب 4437213

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