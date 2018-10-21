برپایی بیمارستان صحرایی۶۰ تخته آستان قدس رضوی برای زوار اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: بیمارستان ۶۰ تخته صحرایی در مسیر پیاده روی بین نجف و کربلا با حضور ۱۵۰ نفر تیم پزشکی از طرف آستان قدس رضوی دایر شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: علاوه بر این تعداد ۲۰۰ پزشک در مسیر پیاده روی اربعین از طرف آستان قدس رضوی به زائرین خدمت رسانی می کنند.

منصوری تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات، آستان قدس رضوی در راستای فرهنگ تقدیر از میزبانی مردم عراق از ۱۵ منزل پذیرای زوار و ۱۰۰ موکب شناخته شده عراقی در شهر های کربلا، نجف و کاظمین با اهدای هدایای تبرکی از آستان رضوی تقدیر می کند.