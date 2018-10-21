چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی اکبر سایری، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران استان از برگزاری چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی در استان خبر داد و اظهار کرد: این انتخابات نهم آذر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می شود.

وی افزود: داوطلبین تا ۱۵ آبان می توانند به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: مداحانی که در سامانه طوبی ثبت نام کردند سطح بندی شده اند می توانند در چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی گلستان شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات به صورت دستی در دفاتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.