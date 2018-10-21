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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۳

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان:

چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان گلستان برگزار می شود

چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان گلستان برگزار می شود

گرگان- معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: همزمان با سراسر کشور چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی در گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی اکبر سایری، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران استان از برگزاری چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی در استان خبر داد و اظهار کرد: این انتخابات نهم آذر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می شود.  

وی افزود: داوطلبین تا ۱۵ آبان می توانند به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: مداحانی که در سامانه طوبی ثبت نام کردند سطح بندی شده اند می توانند در چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی گلستان شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات به صورت دستی در دفاتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 4437254

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