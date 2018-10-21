به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگار «واشنگتن پست» وقتی درباره کره شمالی مورد پرسش قرار گرفت، مکاتبات رسمی خود با رهبر کره شمالی را تحت عنوان «نامه‌های عاشقانه» توصیف کرد.

این نخستین بار نیست که ترامپ روابط سیاسی دولتش با کره شمالی را بسیار گرم و عاشقانه توصیف می‌کند.

کمتر از یک ماه پیش نیز ترامپ در جریان کمپینی در ویرجینیای غربی با اشاره به روابطش با رهبر کره شمالی گفت : من و کیم عاشق هم شده‌ایم.

اظهار روابط بسیار گرم و دوستانه ترامپ با کره شمالی در شرایطی صورت می‌گیرد که در داخل امریکا انتقادات زیادی به توافق مورد ادعای کاخ سفید با رهبر کره شمالی وجود دارد و منتقدان این توافق را مبهم و بسیار سربسته عنوان کرده‌اند.

ترامپ و کیم جونگ اون در اواخر خردادماه امسال با برگزاری نشستی در سنگاپور مذاکراتی را پیرامون خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره آغاز کردند، هرچند این مذاکرات تا کنون نتوانسته روابط دو طرف را عادی کند.

رهبران آمریکا و کره پیش از این بارها به انتقاد و لفاظی علیه یکدیگر می‌پرداختند و ترامپ در سخنانی رهبر کره شمالی را مرد موشکی عنوان کرده بود.