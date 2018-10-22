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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۸:۲۹

هم‌زمان با اکران در هنروتجربه؛

پوستر مجموعه مستند «چهره‌های ایرانی» رونمایی می‌شود

پوستر مجموعه مستند «چهره‌های ایرانی» رونمایی می‌شود

پوستر مجموعه مستندهای «چهره‌های ایرانی» همزمان با اکران ۹ مستند پرتره در «هنر و تجربه» رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مجموعه مستندهای «چهره‌های ایرانی»، اکران ۹ مستند درباره چهره های  فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران، در گروه سینمایی «هنر و تجربه»، روز چهارشنبه دوم آبان ماه در موزه سینما با رونمایی پوستر جمعی آغاز خواهد شد.

رونمایی پوستر جمعی این مستندها، با حضور مستندسازان و مستند دوستان راس ساعت ۱۸ در موزه سینما برگزار خواهد شد.

مجموعه مستندهای «او مثل هیچکس نیست» به کارگردانی سیدهادی موسوی، «درجستجوی صبح» مهرداد شیخان، «زنبورک در گام مینور» مریم سپهری، «سلطان بی تاج‌وتخت بخارا» مسعود جعفری منجیلی، «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران» همایون امامی، «مکتب سقاخانه به روایت پرویز تناولی» امیرحسین بهبهانی، «همایون» پیروز کلانتری، «یکی بود، یکی نبود» غلامرضا کتال و «یمینی شریف؛ نغمه سرای کودکان» هومن ظریف به مدت یک ماه روی پرده سینماهای گروه سینمایی «هنر و تجربه» در سراسر ایران خواهد رفت.

کد مطلب 4437392

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