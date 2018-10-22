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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۰

افزایش تعداد موکبهای مراسم اربعین حسینی در عراق

افزایش تعداد موکبهای مراسم اربعین حسینی در عراق

معاون رئیس بخش موکبهای حسینی آستان عتبات عالیات عراق از نام نویسی بیش از ۱۰ هزار موکب عراقی و غیر عراقی برای استقرار در اطراف شهر کربلای معلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مازن الوزنی» معاون رئیس بخش موکبهای حسینی در آستان عتبات عالیات تاکید کرد: تعداد موکبهایی که برای خدمات دهی به زائرین مراسم اربعین حسینی نام نویسی کرده اند به بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ موکب عراقی و خارجی در داخل مرزهای اداری شهر کربلا می رسد.

وی در ادامه افزود: اقدامات نهایی برای آماده سازی این موکب ها و تعیین مکان آنها به صورتی که مانع رفت و آمد زوار نباشد صورت گرفته است.

پیشتر مسئولان عراقی از نام نویسی بیش از ۹ هزار موکب برای خدمات دهی به زوار مراسم اربعین حسینی خبر داده بودند.

کد مطلب 4437437

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