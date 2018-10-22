افزایش تعداد موکبهای مراسم اربعین حسینی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مازن الوزنی» معاون رئیس بخش موکبهای حسینی در آستان عتبات عالیات تاکید کرد: تعداد موکبهایی که برای خدمات دهی به زائرین مراسم اربعین حسینی نام نویسی کرده اند به بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ موکب عراقی و خارجی در داخل مرزهای اداری شهر کربلا می رسد.

وی در ادامه افزود: اقدامات نهایی برای آماده سازی این موکب ها و تعیین مکان آنها به صورتی که مانع رفت و آمد زوار نباشد صورت گرفته است.

پیشتر مسئولان عراقی از نام نویسی بیش از ۹ هزار موکب برای خدمات دهی به زوار مراسم اربعین حسینی خبر داده بودند.