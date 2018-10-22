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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۸

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

نگرانی قطری‌ها از جو ورزشگاه آزادی و حضور دروازه‌بان جوان

نگرانی قطری‌ها از جو ورزشگاه آزادی و حضور دروازه‌بان جوان

مهمترین دغدغه کادر فنی و هواداران تیم فوتبال السد دروازه‌بان جوان این تیم است که قرار است مقابل پرسپولیس به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی و بین پرسپولیس ایران و السد قطر برگزار می شود.

مهمترین غایب تیم السد در بازی فردا، سعد الدوساری دروازه بان این تیم است که به دلیل محرومیت، امکان همراهی نماینده قطر را ندارد و همین مسئله نگرانی قطری ها را در پی داشته است.

روزنامه الرایه قطر سعی کرده است به دروازه بان جوان السد روحیه بدهد. این روزنامه در این ارتباط نوشت: «السد با ۱۹ بازیکن به تهران رسید. بازیکنان این تیم از نظر فنی، بدنی و ذهنی آماده هستند و تلفیقی از نفرات جوان و باتجربه در تیم حضور دارند. تمام خطوط السد به جز خط دروازه کامل است. کادر فنی به دو دروازه بان جوان خود یعنی مشعل برشم و جهاد محمد اعتماد کرده است. اعتماد به نفس برشم زیاد است بخصوص اینکه او سابقه بازی در ورزشگاه آزادی را هم دارد و مقابل تیم استقلال در این ورزشگاه بازی کرد و السد با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. این یعنی اینکه برشم باوجود سن کم، تجربه بازی در آزادی و مقابل تماشاگران ایرانی را دارد.»

کد مطلب 4437442

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