به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی و بین پرسپولیس ایران و السد قطر برگزار می شود.

مهمترین غایب تیم السد در بازی فردا، سعد الدوساری دروازه بان این تیم است که به دلیل محرومیت، امکان همراهی نماینده قطر را ندارد و همین مسئله نگرانی قطری ها را در پی داشته است.

روزنامه الرایه قطر سعی کرده است به دروازه بان جوان السد روحیه بدهد. این روزنامه در این ارتباط نوشت: «السد با ۱۹ بازیکن به تهران رسید. بازیکنان این تیم از نظر فنی، بدنی و ذهنی آماده هستند و تلفیقی از نفرات جوان و باتجربه در تیم حضور دارند. تمام خطوط السد به جز خط دروازه کامل است. کادر فنی به دو دروازه بان جوان خود یعنی مشعل برشم و جهاد محمد اعتماد کرده است. اعتماد به نفس برشم زیاد است بخصوص اینکه او سابقه بازی در ورزشگاه آزادی را هم دارد و مقابل تیم استقلال در این ورزشگاه بازی کرد و السد با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. این یعنی اینکه برشم باوجود سن کم، تجربه بازی در آزادی و مقابل تماشاگران ایرانی را دارد.»