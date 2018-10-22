درمان شایع ترین سرطان زنان در مرحله سوم و چهارم پرخرج است

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی رضایی، به اهداف پویش ملی «همه با هم به پیش برای پیشگیری» که با هدف تشخیص زودهنگام سرطان پستان از ۲۶ مهر به طور رسمی در سطح ۱۶ استان و ۱۹ شهر کشور، آغاز بکار کرده است، اشاره کرد و گفت: در این پویش که به همت موسسه خیریه بهنام دهش پور کلید خورد است، ۳۱ سازمان مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان مشارکت دارند.

وی با اشاره به استقرار ۳۶ ایستگاه اطلاع رسانی همزمان در ۱۶ استان و ۱۹ شهر کشور، ادامه داد: در این ایستگاه ها، از طریق آگاه سازی چهره به چهره و توزیع بروشورهای آموزشی در زمینه ترویج زندگی سالم، آگاهی از سرطان پستان و خودآزمایی پستان، به بازدیدکنندگان اطلاع رسانی شد.

رضایی، رسالت موسسه خیریه بهنام دهش پور را، حمایت از سلامت جامعه و یاری رسانی به افراد مبتلا به سرطان عنوان کرد و افزود: موسسات مردم نهاد و خیریه در تمامی جوامع به عنوان ستون های همیاری دولت ها در حوزه های سلامت و آموزش شناخته می شوند و موسسه خیریه بهنام دهش پور نیز در طول مدت فعالیت خود، همواره تلاش داشته تا نقشی موثر در جامعه ایرانی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تشخیص زودهنگام علائم هشدار دهنده سرطان پستان در بین زنان، تصریح کرد: درمان سرطان پستان در مرحله سوم و چهارم بیماری، بسیار پرهزینه و سنگین است. ضمن اینکه، کیفیت زندگی افراد مبتلا را پایین می آورد.

رضایی ادامه داد: اگر عوامل خطرزا را به موقع بشناسم و از آنها جلوگیری کنیم، حتما سن ابتلا به این نوع سرطان عقب خواهد افتاد.

وی گفت: با توجه به آنکه درمان سرطان و مخصوصا سرطان پستان که به عنوان یکی از بیماری های شایع در میان زنان ایرانی شناخته می شود، تصمیم گرفته شد در حوزه پیشگیری از این نوع سرطان پیشقدم باشیم.

رضایی با اشاره به آنکه کنترل و درمان بیماری در مرحله ابتدایی در بهبود بیماری موثر است، افزود: بسیاری از بیماران به دلایل مختلف از جمله موارد فرهنگی و اقتصادی، از بیماری خود مطلع نیستند و زمانی که به پزشک و یا موسسه خیریه بهنام دهش پور مراجعه می کنند، بیماری وارد مرحله حاد شده و امکان درمان و بهبود کاهش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: پویش ملی «همه با هم به پیش برای پیشگیری» تا پایان سال ۱۳۹۷ با همراهی و همکاری همه سازمان‌های حامی و همراه در سطح کشور به روش های مختلف ادامه خواهد یافت.