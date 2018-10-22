زیارت سیدالشهداء یک حرکت عبادی و حماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در گفتگو با رادیو اربعین ابراز داشت: تمام این معانی مورد اشاره در راهپیمایی اربعین حسینی گنجانده شده و زیبایی های چند بعدی این حرکت در بین راهپیمایان اربعین به عینه دیده می شود.

وی افزود: همین موارد موجب افزوده شدن بر تعداد زوار اربعین حسینی می شود و دارندگان روح عدالت، ذلت ناپذیری، امر به معروف و نهی از منکر، عبادت، اخلاص و بندگی مشتاق حضور در این مراسم می شود.

امام جمعه قزوین با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) تصریح کرد: حاضران در این مراسم پس از بازگشت در حزب الله، حزب رسول خدا و حزب ائمه(ع) قرار می گیرند و بر این اساس باید تمام قد در کار دین کوشا باشند.