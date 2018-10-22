آمادگی ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اربعین خراسان جنوبی

جعفر شهامت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعزام و جابجایی زائرین از تاریخ ابتدای آبان ماه آغاز و تا پایان روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در این بازه زمانی بالغ بر ۱۰۰ دستگاه انواع اتوبوس اعم از ویژه و Vip جابجایی زائرین استان به عتبات عالیات و برگشت آنها را انجام خواهند داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی کمیته حمل و نقل ستاد اربعین حسینی با محوریت این اداره کل و با حضور دستگاه های مرتبط، عنوان داشت: در این جلسات تصمیمات لازم در خصوص تأمین وسیله نقلیه مناسب و ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی از ابتدای سفر، حین سفر و برگشت از عتبات اتخاذ شده است.

شهامت در ارتباط با مبلغ کرایه دریافتی از زائرین، گفت: کرایه جابجایی مسافر بر اساس توافق انجام شده فی ما بین متقاضی و شرکت حمل و نقل مسافر بوده و با توجه به نبودن سرویس مستقیم و ثابت برای شهرهای مهران و چزابه، سفرهای مذکور از استان خراسان جنوبی بصورت دربستی انجام می شود.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به رویه سنوات اخیر، مبلغی کمتر از جمع کرایه رفت و برگشت برای سفرهای اربعین حسینی (ع) ملاک عمل قرار می گیرد که حسب بررسی بعمل آمده کرایه جابجایی مسافرین در سالجاری به نسبت استانهای همجوار و خدمات ارائه شده مناسب بوده و هماهنگی لازم برای این موضوع بعمل آمده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی یادآور شد: اعزام زائرین اربعین حسینی با ناوگان اتوبوسی و بر اساس توافق فی ما بین مسئولین کاروان و شرکت حمل و نقل مسافر صورت می پذیرد و بصورت دربستی انجام شده و بدلیل عدم اعزام سرویس عادی پیش فروش بلیت انجام نمی شود.

شهامت اضافه کرد: توصیه می شود همشهریان عزیز بصورت کاردانی اقدام کرده و حتماً در بدو حرکت قرارداد تامین ناوگان برگشت را هم با شرکت های حمل و نقل استان منعقد کنند تا با کمترین مشکل این سفر معنوی به انجام رسانند.