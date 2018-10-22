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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

از سوی حزب موتلفه اسلامی؛

طرح طریق الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین حسینی اجرا می شود

طرح طریق الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین حسینی اجرا می شود

رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی گفت: طرح طریق الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین حسینی اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بومیان رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی گفت: طرح طریق الحسین (ع) برای دومین سال توسط شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی در راهپیمایی اربعین اجرا می شود.

وی افزود: ۴۰ محور از مفاهیم نهضت حسینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام و رفتار زائران در قالب معروف ها و منکرهای راهپیمایی احصاء و ارائه گردیده که توسط تعدادی از طلاب در مسیر راهپیمایی فرهنگ سازی می شود. محتوای طرح از سوی علمای حوزه علمیه قم ونجف و مراکز پژوهشی مورد تایید و تحسین قرار گرفته است.

رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی با اشاره به استقبال نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی از این طرح گفت: رادیو اربعین، شبکه های برون مرزی و شبکه ولایت، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری برنامه سازی و اقدام داشته اند.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از موکب ها نیز از طرح طریق الحسین (ع) استقبال کرده اند.

بومیان با اشاره به شعار این طرح افزود: حماسه شکوهمند راهپیمایی اربعین یک مکتب و یک فرهنگ اصیل اسلامی است که مفاهیم آن باید در همه جوامع الگوسازی و نهادینه شود.

رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی در پایان تاکید کرد: راهپیمایی اربعین بستر مناسبی است برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها برای جهان اسلام که از آن جمله نمایش وحدت و اقتدار مسلمین در برابر مستکبرین عالم و در راس آنها آمریکا، اسرائیل و آل سعود است.

کد مطلب 4437683

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