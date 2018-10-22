طرح طریق الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین حسینی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بومیان رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی گفت: طرح طریق الحسین (ع) برای دومین سال توسط شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی در راهپیمایی اربعین اجرا می شود.

وی افزود: ۴۰ محور از مفاهیم نهضت حسینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام و رفتار زائران در قالب معروف ها و منکرهای راهپیمایی احصاء و ارائه گردیده که توسط تعدادی از طلاب در مسیر راهپیمایی فرهنگ سازی می شود. محتوای طرح از سوی علمای حوزه علمیه قم ونجف و مراکز پژوهشی مورد تایید و تحسین قرار گرفته است.

رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی با اشاره به استقبال نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی از این طرح گفت: رادیو اربعین، شبکه های برون مرزی و شبکه ولایت، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری برنامه سازی و اقدام داشته اند.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از موکب ها نیز از طرح طریق الحسین (ع) استقبال کرده اند.

بومیان با اشاره به شعار این طرح افزود: حماسه شکوهمند راهپیمایی اربعین یک مکتب و یک فرهنگ اصیل اسلامی است که مفاهیم آن باید در همه جوامع الگوسازی و نهادینه شود.

رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی در پایان تاکید کرد: راهپیمایی اربعین بستر مناسبی است برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها برای جهان اسلام که از آن جمله نمایش وحدت و اقتدار مسلمین در برابر مستکبرین عالم و در راس آنها آمریکا، اسرائیل و آل سعود است.