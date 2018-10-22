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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

پاسخ «تصویر شهر» به اعتراض تهیه‌کننده «لازانیا»

پاسخ «تصویر شهر» به اعتراض تهیه‌کننده «لازانیا»

موسسه «تصویر شهر» علت اکران نشدن برخی فیلم‌ها در سینماهای این مجموعه را تعداد بالای فیلم‌های اکران شده و محدودیت در انتخاب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه «تصویر شهر» در پی اعتراض تهیه‌کننده فیلم «لازانیا» مبنی‌ بر اکران نشدن این فیلم در سینماهای این موسسه، توضیحاتی را منتشر کرد.

در متن توضیحات این موسسه آمده است؛ «تعداد فیلم‌هایی که روانه اکران می‌شوند و نسبت آن به ظرفیت اکران سینماهای موسسه تصویر شهر این موسسه را مانند همه سینماهای کشور ناگزیر به انتخاب می‌کند که در این چرخه ممکن است فیلمی موفق به اکران در سینماها نشود و یا با تاخیر روانه اکران شود.»

بر اساس اعلام «تصویر شهر»، فیلم «لازانیا» از جمله فیلم‌هایی است که با هماهنگی پخش‌کننده با اتمام سقف مقرر فیلم‌های روی پرده، جایگزین خواهد شد.

کد مطلب 4437826

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