به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه «تصویر شهر» در پی اعتراض تهیه‌کننده فیلم «لازانیا» مبنی‌ بر اکران نشدن این فیلم در سینماهای این موسسه، توضیحاتی را منتشر کرد.

در متن توضیحات این موسسه آمده است؛ «تعداد فیلم‌هایی که روانه اکران می‌شوند و نسبت آن به ظرفیت اکران سینماهای موسسه تصویر شهر این موسسه را مانند همه سینماهای کشور ناگزیر به انتخاب می‌کند که در این چرخه ممکن است فیلمی موفق به اکران در سینماها نشود و یا با تاخیر روانه اکران شود.»

بر اساس اعلام «تصویر شهر»، فیلم «لازانیا» از جمله فیلم‌هایی است که با هماهنگی پخش‌کننده با اتمام سقف مقرر فیلم‌های روی پرده، جایگزین خواهد شد.