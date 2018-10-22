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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان خبر داد:

تمدید مجدد مهلت بارگذاری آثار به سومین جشنواره مطبوعات خوزستان

تمدید مجدد مهلت بارگذاری آثار به سومین جشنواره مطبوعات خوزستان

اهواز-رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان گفت: مهلت بارگذاری آثار برای شرکت در سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های خوزستان مجدد تا دهم آبان تمدید شد.

حسین حسین نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیش از این متقاضیان شرکت در سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های استان می توانستند آثار منتشر شده از تاریخ اول تیرماه ۹۶ تا ۱۵ مهرماه ۹۷ را در بازه زمانی اول تا ۳۰ مهر ماه ۹۷ در سایتpressfestival.ir  بارگذاری کنند که با توجه به استقبال متقاضیان، این تاریخ تا دهم آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: متقاضیان می توانند آثار منتشر شده خود را در تمامی بخش های تخصصی شامل سرمقاله و یادداشت، عکس، گرافیک و صفحه‌آرایی، تیتر، خبر، مصاحبه و گزارش، بخش ویژه با موضوع شعار سال ۹۷ (حمایت از کالای ایرانی) و بخش موضوعی جشنواره با عناوین مسائل زیست‌محیطی خوزستان و مدافعان حرم و  حمله تروریستی ۳۱ شهریور را تا دهم آبان ماه در آدرس pressfestival.ir بارگذاری کنند.

حسین نژادیان تصریح کرد: آئین پایانی سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های استان خوزستان آذر ماه برگزار می شود.

کد مطلب 4437974

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