به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و راهپیمایی باشکوه محبان اهل بیت (ع) تصریح کرد: نزدیک به یک هفته تا اربعین حسینی باقی مانده و دوستداران اهل بیت (ع) پرشورتر از گذشته درمسیر کعبه آمال عشق ومحبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به حرکت درآمده اند. محبت اهل بیت (ع)، قدم‌ها را در مسیر راهپیمایی اربعین استوار می‌کند



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حرکت عظیم مردم در راهپیمایی اربعین دارای ابعاد مختلفی است، ادامه داد: بعد معنوی این حرکت بر کسی پوشیده نیست. محبتی که از ناحیه اهل بیت (ع) و حق متعال بر محبان ائمه معصومین (ع) ارزانی می‌شود، قدم‌ها را در این طریق استوار می‌کند و نفوس پاک را آماده دریافت عنایات خاصه الهی و توجهات ائمه اطهار (ع) بویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌سازد.

آیت الله آملی لاریجانی تجربه معنوی این سفر را بسیار گرانبها توصیف کرد وافزود: کسی را نمی‌یابیم که پس از این سفر آرزوی توفیق مجدد آن را نداشته باشد. این امر به دلیل وجود جاذبه ها، لذات وعنایات خاصه‌ای است که حق متعال بر محبان اهل بیت (ع) ارزانی می‌دارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بعد اجتماعی راهپیمایی بزرگ اربعین اظهار کرد: اجتماع چند میلیونی مسلمانان از اقوام و زبان‌های مختلف در یک مکان و محبت و عطوفتی که مردم در این مسیر بر هم روا می‌دارند، تجلی والاترین جلوه‌های انسانی و اجتماعی این حرکت عظیم است که این عواطف واجد وجهه معنوی و روحانی نیز هست.



آیت الله آملی لاریجانی رفتار سرشار از مهربانی مردم در این ایام با یکدیگر را نمود عظیمی از درهم تنیدگی عواطف انسانی با محبت اهل بیت (ع) دانست و خاطر نشان کرد: این ظهور محبت و معنویت اهل بیت بعد از چهارده قرن، سندی محکم است که نشان می‌دهد هر زمان مجالی پیدا شود، افراد از اقوام و نژادهای گوناگون جذب محبت اهل بیت (ع) می‌شوند و در مقابل آنان کسانی هستند که همواره به دنبال گسترش بغض نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بوده اند و با توسعه مکاتب جعلی و تفکراتی نظیر اندیشه سلفی، تکفیری و وهابی چندین قرن است که آثار مخربی را در جهان اسلام بر جای گذاشته اند.



مصائب امروز جهان اسلام ناشی از عقاید فاقد ریشه‌های معنوی است



رئیس قوه قضاییه، اقدامات امروز عربستان سعودی را بازتابی از همان تفکر وهابی دانست و با اشاره به کشتار، ترور و قتل‌های فجیع از سوی نظام حاکم بر عربستان، یادآور شد: اگر عقیده‌ای دارای ریشه‌های معنوی و متکی به حق متعال باشد، ارواحی را که مستعد حرکت ودل‌هایی را که آماده دریافت معارف ناب هستند، جذب می‌کند و در طرف مقابل نیز وقتی عقیده‌ای فاقد ریشه‌های معنوی باشد همین مصائبی را رقم می‌زند که نمونه اش را امروز در جهان اسلام از سوی برخی کشورهای منطقه شاهد هستیم.



آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به ابعاد سیاسی راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت: ظهور سیاسی این حرکت عظیم، نمایش اقتدار و وحدت مسلمانان خصوصاً محبان اهل بیت (ع) است که بدون دخالت دولت‌ها و با کمترین کمک‌های حکومتی در یک حرکت وحدت آمیز و خودجوش گردهم می‌آیند و به یکدیگر خدمت رسانی می‌کنند.



رئیس قوه قضاییه این عظمت و اقتدار را هشداری برای کشورهای غربی بویژه آمریکا دانست و با تاکید بر ضرورت شکرگزاری نسبت به این الطاف و نعمات الهی، ابراز امیدواری کرد که همگان مشمول دعای کسانی قرار گیرند که توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را می‌یابند.



آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: همه از دشواری‌هایی که وجود دارد مطلع هستیم منتها باید از علل و راه حل مشکلات نیز برداشت روشنی داشته باشیم. در این مسیر لازم است که همه افراد اهل فکر و دارای ایده و طرح، به میدان بیایند و دستگاه‌ها بویژه دستگاه اجرایی نیز باید از این ظرفیت به درستی استفاده کنند.



براندازی، خیال خامی است که دشمن سالهاست برای تحقق آن تلاش می‌کند



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت زرادخانه‌های تبلیغاتی و اقتصادی خود وارد جنگ اقتصادی و روانی علیه جمهوری اسلامی شده است، به برخی اقدامات موذیانه دشمن از جمله مذاکره با برخی کشورها برای جلوگیری از تعامل با ایران و ایجاد موانع برای خرید نفت کشورمان اشاره کرد وافزود: دشمن تمام قوای خود را به کار گرفته تا به خیال خود جلوی فعالیت و پیشرفت جمهوری اسلامی را بگیرد، اما براندازی، خیال خام و رویای اشتباهی است که سالهاست برای تحقق آن تلاش می‌کنند و نتیجه‌ای نمی‌گیرند.



آیت الله آملی لاریجانی در عین حال تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مسئولان کشور باید میان مشکلات ناشی از عملکرد دشمن و مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌ها تفکیک قائل شوند. اگر بخواهیم مشکلاتی را که برخاسته از اشتباهات مدیریتی است بر گردن دشمن بیاندازیم در تحلیل شرایط خود به بیراهه می‌رویم. مقام معظم رهبری نیز در جلسه با سران سه قوه همین تذکر را دادند و تاکید فرمودند: مشکلات را باید به دو دسته مشکلات ناشی از اقدامات دشمن و مشکلات ناشی از ایرادات مدیریتی تقسیم کرد.



رئیس قوه قضاییه این اقدام را اولین گام برای تحلیل صحیح شرایط دانست وادامه داد: پس از این مرحله باید نسبت به استفاده از کارشناسان داخلی جهت تشخیص راه حل‌ها اهتمام ورزید به هرحال مسائل کلان کشور نیازمند تدبیر، فکر و مدیریت است و پس از شناسایی مشکل نیز لازمه پیشبرد اهداف و برنامه‌ها انجام کار جهادی است. مطمئناً در یک مسیر سنگلاخ به نیرو و انرژی بیشتری نیاز است و مدیران کشور به ویژه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید به کار جهادی معتقد باشند تا بتوانند به درستی در مسیر حل مشکلات گام بردارند. البته قوای دیگر در چارچوب وظایف و اختیارات خود مسئولیت بزرگی بر دوش دارند که باید به دولت برای خدمت رسانی به مردم کمک کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بحمدالله در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تفاهم و همدلی بسیار خوبی وجود دارد، بر تمرکز همه قوا در مسئله مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: برخی اختلاف سلایق نیز ممکن است وجود داشته باشد که این اختلافات با رهنمودهای قاطع رهبر معظم انقلاب و توجه قوا رفع می‌شود، زیرا خوشبختانه همه مسئولان کشور، فرمایش‌های مقام معظم رهبری را فصل الخطاب می‌دانند و هیچ مشکلی در انسجام و اتحاد قوا وجود ندارد.



راه حل مشکلات، شناسایی مشکل، استفاده از بدنه کارشناسی و کار جهادی است



رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر ضرورت شناسایی مشکلات، استفاده از بدنه کارشناسی و انجام کار جهادی، تصریح کرد: تابحال مردم در همه مشکلات به میدان آمده اند و امروز نیز در صحنه خواهند بود منتها از مسئولان کشور انتظار صدق در کلام و طرح صادقانه مسائل را دارند. باید با مردم سخن گفت: البته سیاه نمایی نیز اشتباه است. متاسفانه برخی در مقام انتقاد دست به سیاه نمایی می‌زنند و حتی چنین اظهاراتی در صدا و سیما نیز بازتاب می‌یابد. چه ضرورتی دارد که بی جهت مردم را نگران کنیم؟ اگر کسی در رسانه‌ها بگوید که به طور مثال دلار ۴۰ هزار تومان می‌شود طبیعی است که مردم به سمت خرید ارز و حتی مایحتاج اولیه خود هجوم می‌برند در حالیکه بارها گفته شده و باز هم تاکید می‌کنیم که دولت هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم ندارد و دارایی‌های جمهوری اسلامی با این سر و صداها تهدید نمی‌شود.



آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دولت در این موضع استوار است که کالاهای اساسی با قیمت متعارف به دست مردم برسد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، اظهار کرد: البته در مورد کالاهای غیر اساسی شاهد افزایش قیمت بوده ایم که دولت در این زمینه نیز برای حل مشکلات تلاش می‌کند. مقام معظم رهبری نیز در جلسات علنی و خصوصی تذکرات جدّی داده اند که باید معیشت مردم تسهیل شود.



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از وضع بازار اطلاع داریم، ادامه داد: تمام تلاش مسئولان در این جهت است که چرخه اقتصادی کشور به حرکت صحیح باز گردد. جمهوری اسلامی با وجود توانایی‌های بالا و استعدادهای مادی و انسانی خود می‌تواند بر مشکلات فائق آید البته این امر نیازمند تدبیر دولت و مجموعه حاکمیت است. مردم نیز قطعاً به توصیه مسئولان در جهت انسجام ملی عمل خواهند کرد و بار دیگر توطئه‌های دشمن را در تسلیم جمهوری اسلامی خنثی می‌کنند. دشمن چهل سال است که در این رویا به سر می‌برد و امروز نیز تمام تلاش خود را به همراه اذناب منطقه‌ای اش به کار گرفته، اما فراموش کرده که مردم بصیر ما همواره آماده مقابله هستند.



آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عربستان سعودی در منطقه اشاره کرد و گفت: سالهاست که جهان اسلام گرفتار تروریسم دولتی عربستان سعودی است. حکام سعودی با پول‌های بادآورده نفت مصائب زیادی را بر سر مردم افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای آفریقایی آوردند و در مورد ایران نیز در دوران دفاع مقدس، با خباثت هرچه تمام‌تر در کنار صدام ایستادند و امروز هم همه تلاش خود را علیه نظام جمهوری اسلامی بکار می‌گیرند.



بنای سعودی‌ها بر توسعه تروریسم در دنیاست



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بنای سعودی‌ها بر توسعه تروریسم در دنیاست، به پدید آوردن و پشتیبانی ایدئولوژیک، مادی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی نظیر القاعده، داعش و ... اشاره کرد و افزود: امروز حتی نهادهای بین المللی تحت سیطره آمریکا نیز اذعان می‌کنند که عربستان سعودی در یمن مرتکب جنایات جنگی شده و وضعیت بحرانی میلیون‌ها انسان اعم از زن، مرد، کودک، پیر و جوان را تایید کرده اند. تخریب‌های گسترده، کشتار غیرنظامیان وحمله به مراکز درمانی از جمله مصادیق جنایات جنگی است که عربستان در یمن مرتکب شده است منتها دنیای غرب با معیارهای دوگانه حقوق بشری خود نه تنها در برابر این جنایات ساکت است بلکه از آنان حمایت هم می‌کند، زیرا به عربستان اسلحه می‌فروشد و کسب درآمد می‌کند.



آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دیگران از جمله برخی کشورهای اروپایی نیز همین کار را می‌کنند، خاطر نشان کرد: تفاوت آمریکا با این کشورها در این است که در ایالات متحده یک فرد غیرمتعادل در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفته که این مسائل را آشکارا به زبان می‌آورد.

رئیس قوه قضاییه، قتل فجیع جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی را موجب آشکارتر شدن ماهیت تروریست پرور عربستان سعودی دانست و یادآور شد: این قتل فجیع، ماهیت سعودی ها، نظام پادشاهی عربستان و آن جوان جویای نام را که در حال به خاک و خون کشیدن افراد بی گناه است بیش از پیش آشکار کرد.



ادعای خودسرانه بودن قتل خاشقجی برای تطهیر نظام فاسد سعودی است



آیت الله آملی لاریجانی گفت: عربستان سعودی در ابتدا به کمک غرب اقدام به لاپوشانی این جنایت کرد و اخیراً نیز که ناچار به اعتراف شد ادعا کردند که عده‌ای خودسر دست به این جنایت زده اند تا به این ترتیب نظام فاسد خود را تطهیر کنند. البته در همین مورد نیز معیارهای دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر از جهتی دیگر قابل مشاهده است چنانکه در مورد قتل این روزنامه نگار بسیاری از کشورهای غربی حساسیت به خرج داده اند و به ظاهر پیگیر موضوع هستند، اما در مقابل جنایاتی نظیر آنچه در یمن اتفاق می‌افتد سکوت کرده اند و صدایی از آنان شنیده نمی‌شود.



رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: باید وجدان‌های بیدار در جهان و کشورهای اسلامی، مسئله تروریسم حکومتی سعودی را مهم بدانند و برای این مصیبت که تبدیل به ابزاری برای تحقق اهداف استعماری آمریکا شده است فکری کنند.



آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخوردهای اخیر دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: مردم شاهد برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی هستند که البته این وظیفه دستگاه قضایی است، اما از جهتی نیز پاسخی است به کسانی که مدعی بودند دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی ناتوان است.



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این برخوردها محدود به ایام اخیر نیست و در طول سال‌های گذشته پرونده‌های متعددی از سوی محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات‌های قانونی صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است، افزود: در ماه‌های اخیر شدت سوء استفاده و طمع ورزی برخی به دلیل وجود تلاطم در بازار ارز و سکه افزایش یافت و متاسفانه عده‌ای به خاطر رسیدن به سود بیشتر نه فقط منافع آحاد مردم را به خطر انداختند بلکه با اقدامات خود آب به آسیاب دشمن ریختند و به نظام اقتصادی کشور ضربه زدند. این طمع ورزی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور مسئله‌ای نبود که قوه قضاییه و حاکمیت به سادگی از کنار آن عبور کنند، زیرا نمی‌توان اجازه داد که عده‌ای از دارایی‌های ملت برای خود مال اندوزی کنند و مرتکب این جنایات شوند.



آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از برخوردها نیز ممکن است بلحاظ عاطفی سنگین، توام با خشونت باشد، به برخی احکام صادره طبق موازین شرعی و قانونی در پرونده‌های اقتصادی اخیر از جمله احکام اعدام اشاره کرد و گفت: هیچ کس از حبس و اعدام کسی خوشحال نمی‌شود؛ انسان بلحاظ عاطفی، از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده‌های آن‌ها غصه دار می‌شود و ما هم تمایل نداریم که شاهد چنین مجازات‌هایی باشیم، اما فارغ از جهات عاطفی این موضوع نباید فراموش شود که اقدامات برخی از این افراد آثار فوق العاده مخرب بر زندگی مردم داشته و دستگاه قضایی نمی‌تواند اجازه دهد که طمع تعداد معدودی از افراد، زندگی مردم را به بازی بگیرد و معیشت میلیون‌ها انسان را دستخوش تلاطمی عظیم کند.



رئیس قوه قضاییه ادامه داد: فقط کافی است تصور کنیم که چه پدر و مادرهایی برای تامین حداقل‌های مورد نیاز فرزند خود گرفتار و مستاصل شده اند ودر مقابل، عده‌ای تلاش کرده اند که با سودجویی در بازار ارز و سکه، فی المثل هزار میلیارد سرمایه خود را به پنج هزار میلیارد تومان افزایش دهند. چنین اقدامی نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است بلکه در ضربه زدن به نظام، به دشمن در شرایط فعلی کمک کرده است.





دشمن به تلاطم بازار ارز و سکه امید بسته بود و عده‌ای به آن‌ها کمک کردند



آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به تلاطم‌های بازار ارز و سکه امید بسته بود، یادآور شد: در چنین شرایطی عده‌ای با ورود به بازار ارز و سکه و ایجاد تلاطم در آن و تخریب وضعیت اقتصادی کشور به دشمن کمک کردند و متاسفانه عده‌ای هم با اقدام به راه اندازی برخی کانال‌ها و سایت‌ها تلاش کردند تا به صورت لحظه‌ای قیمت ارز و سکه را بالا ببرند و به این ترتیب موجب ایجاد وضعیت ناسالم اقتصادی و تلاطم در بازار شدند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انسان بلحاظ عاطفی از محکومیت افراد به اعدام غصه دار می‌شود، اظهار کرد: قوه قضاییه نمی‌تواند در این قبیل موارد برخورد عاطفی داشته باشد، زیرا بحث سرنوشت میلیون‌ها انسان در میان است. البته از قضات شریف نیز می‌خواهم که توجهی به فشارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی نداشته باشند و مانند همیشه بر مدار شرع و قانون حرکت کنند تا بتوانند در هر مرحله‌ای از مراحل عالم پاسخگوی احکام خود باشند. تردید نداریم که استقامت در مسیر حق و عدالت، راه روشنی است که موجب هدایت و رستگاری انسان می‌شود.

بر اساس این گزارش ادامه بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و بندهای دیگری از این دستورالعمل به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.