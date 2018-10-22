نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی استخراج مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بیش از سه میلیون تن انواع معدنی از معادن چهارمحال و بختیاری در شش ماه ابتدای سالجاری استخراج شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر ۱۸۶ معدن با سرمایه گذاری یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی عنوان کرد: این معادن برای یک هزار و ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ های تزئینی و نما، خاک نسوز و مواد اولیه سیمان بیشترین مواد معدنی استخراج شده از معادن استان چهارمحال و بختیاری است.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه معادن دارد که باید از این ظرفیت ها برای توسعه معادن بهره گیری کرد.