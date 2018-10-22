تهران میزبان بزرگترین نمایشگاه شهر هوشمند کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با محوریت مواردی همچون دولت هوشمند، ساختمان هوشمند، حمل و نقل، محیط زیست و اقتصاد هوشمند با حمایت وزارت راه و شهرسازی، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور برگزار می شود.

بررسی دستاوردها و توانمندی‌های شهرداری‌های کشور، پروژه های کلان مسکن، موضوع پسماند و بازیافت زباله، انرژی نو در مسکن و شهرسازی و مهندسین مشاور، طراحان و معماران پروژه های کلان شهری از اصلی‌ترین محورهای مورد توجه نخستین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند خواهند بود.

دومین جلسه شورای سیاستگذاری این نمایشگاه با حضور ملکی تبار رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری بعنوان رئیس شورای سیاستگذاری، شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور بعنوان دبیر اجرایی نمایشگاه و با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای مرتبط در سالن جلسات وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه شجاعان با اشاره به اینکه دستاوردهای نمایشگاه شهر هوشمند به عنوان یک حرکت ملی مطرح است، گفت: در فرصت کوتاه باقیمانده تا برگزاری نمایشگاه، می بایست با ارتقاء جذابیت نمایشگاه، زمینه حضور همه ذینفعان و حوزه های حاکمیتی و همچنین بخش های خصوصی را با تمام ظرفیت ها و توانایی هایی که دارند، در نمایشگاه فراهم کرد.

شجاعان با بیان اینکه نمایشگاه شهر هوشمند با هدف توسعه و ترویج فرهنگ شهر هوشمند با ارائه دستاوردها و توانمندی های موفق در سازمان ها، نهادها و شرکت های خصوصی برگزار می شود، افزود: این نمایشگاه مخاطبان مختلفی دارد و لازم است، به نیاز همه آن ها به ویژه شهرداری ها، دانشجویان و دانش آموزان توجه ویژه شود.

در ادامه آقای ملکی تبار رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه نیز گفت: در این نمایشگاه باید تولیدات و دستاوردهای حوزه شهر هوشمند در تمام زمینه ها بعنوان دستاوردها و توانمندی های موسسات، نهادها و بخش خصوصی در دید تمام مدیران ارشد کشور خصوصا حوزه های شهری، شهرداران و عموم مردم قرار گیرد.

در پایان مجری نمایشگاه، گزارشی از اقدامات انجام شده و روند ثبت نام و حضور مشارکت کنندگان را ارائه کرد و گفت: محلی بعنوان حضور استارت آپ ها و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در نمایشگاه اختصاص یافته است.

این جلسه با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروژه دولت هوشمند، آکادمی اینترنت اشیاء، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، شورای شهر تهران، پلیس فتا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.