آمادگی کامل پلیس برای تامین امنیت کنگره اربعین حسینی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین ساجدی نیا اظهار داشت: خدمات رسانی کارکنان انتظامی در طول محور مهران خصوصاً پایانه مرزی بسیار خوب است.

وی افزود: همکاران ما در جاده های منتهی به شهر ایلام و مهران بسیار خوب عمل کرده اند و فعالیت عاشقانه ای دارند تا آنجا که در توان آنها است این خدمات رسانی را به صورت شبانه‌روزی انجام می دهند.

معاون عملیات ناجا تصریح کرد: همکاران ما در حوزه مرزبانی، پلیس آگاهی و ماموران مبارزه با مواد مخدر نیز در این کنگره عظیم برای رفاه و تامین امنیت زوار عزیز فعالیت های چشمگیری دارند.

وی تصریح کرد: همکاران عزیز ما در کل مسیر حضور دارند و بیش از پیش وضعیت امنیت را کنترل می‌کنند.

معاون عملیات ناجا درباره تردد افراد بدون گذرنامه، خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال گذشته به ندرت افراد بدون گذرنامه به مرز مراجعه کردند که با رعایت حقوق شهروندی به شهر ایلام برگردانده شده تا به شهر و استان خود بازگردند.

سردار ساجدی نیا در خاتمه تصریح کرد: همکاران پلیس راه و راهور ما خیلی خوب در مسیر کاروان های اربعین حضور دارند و خیلی دلسوزانه بر آمد و شد خودروها نظارت دارند.