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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

آمادگی کامل پلیس برای تامین امنیت کنگره اربعین حسینی (ع)

آمادگی کامل پلیس برای تامین امنیت کنگره اربعین حسینی (ع)

معاون عملیات ناجا از آمادگی کامل پلیس برای تامین امنیت زائران اربعین حسینی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین ساجدی نیا اظهار داشت: خدمات رسانی کارکنان انتظامی در طول محور مهران خصوصاً پایانه مرزی بسیار خوب است.

وی افزود: همکاران ما در جاده های منتهی به شهر ایلام و مهران بسیار خوب عمل کرده اند و فعالیت عاشقانه ای دارند تا آنجا که در توان آنها است این خدمات رسانی را به صورت شبانه‌روزی انجام می دهند.

معاون عملیات ناجا تصریح کرد: همکاران ما در حوزه مرزبانی، پلیس آگاهی و ماموران مبارزه با مواد مخدر نیز در این کنگره عظیم برای رفاه و تامین امنیت زوار عزیز فعالیت های چشمگیری دارند.

وی تصریح کرد: همکاران عزیز ما در کل مسیر حضور دارند و بیش از پیش وضعیت امنیت را کنترل می‌کنند.

معاون عملیات ناجا درباره تردد افراد بدون گذرنامه، خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال گذشته به ندرت افراد بدون گذرنامه به مرز مراجعه کردند که با رعایت حقوق شهروندی به شهر ایلام برگردانده شده تا به شهر و استان خود بازگردند.

سردار ساجدی نیا در خاتمه تصریح کرد: همکاران پلیس راه و راهور ما خیلی خوب در مسیر کاروان های اربعین حضور دارند و خیلی دلسوزانه بر آمد و شد خودروها نظارت دارند.

کد مطلب 4438409

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