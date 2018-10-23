موتورسیکلتی که سکوی پرتاب و کنترل پهپاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت اورال می گوید می توان یک پهپاد را در درون محفظه این موتورسیکلت جای داد و با باز کردن این محفظه پهپاد را از آن خارج کرده و آماده پرواز کرد.

بر روی این موتورسیکلت یک دسته کنترل هم نصب شده که برای هدایت پهپاد در حین پرواز به کار می رود. قیمت این موتورسیکلت و پهپاد عرضه شده همراه با آن ۱۸ هزار دلار است و بنابراین محصول گران قیمتی برای خرید به شمار می رود.

این موتورسیکلت Ural Air نام دارد و دارای موتوری به ظرفیت ۷۴۹ سی سی است که از قدرت کافی برای حرکت در مسیرهای ناهموار و دشوار به منظور رسیدن به نقطه مورد نظر برای پرتاب پهپاد برخوردار است.

مخزن نگهداری پهپاد این موتورسیکلت به صورت ضدآب طراحی شده و یک پورت یو اس بی در این مخزن برای شارژ پهپاد در نظر گرفته شده است. قرار است تنها ۴۰ دستگاه از این موتورسیکلت خاص تولید شود که قیمت آن ۱۵۰۰ دلار خواهد بود.