راهکارهای پیشگیری از نارسایی قلبی را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران دریافته اند یک فرد ۴۵ ساله بدون این سه فاکتور پرخطر اصلی به اندازه ۸۶ درصد کمتر در معرض نارسایی قلبی نسبت به سایر افراد دارای کنترل ضعیف بر وزن، فشارخون و قند خون است.

دکتر جان ویکینز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن شیکاگو، در این باره می گوید: «عادات و سبک زندگی خوب به پیشگیری از چاقی، فشارخون بالا و دیابت در بسیاری از افراد کمک می کند که اساساً به کاهش احتمال ابتلا به بیماری قلبی-عروقی در سنین بالاتر منجر خواهد شد.»

به گفته محققان، هر اقدامی باید در جهت حفظ وزن سالم بدن صورت گیرد که شامل پیروی از رژیم غذایی سالم برای قلب و حفظ فعالیت فیزیکی، و کنترل منظم فشارخون و قندخون است.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های ۴ مطالعه مربوط به قلب را که بین سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۷ در آمریکا انجام شده بود را مورد بررسی قرار دادند.

در طول سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، محققان وضعیت بالغ بر ۱۹ هزار زن و مرد را که سلامت قلب شان در سن ۴۵ سالگی ارزیابی شده بود را تحت نظر قرار دادند. محققان همچنین وضعیت قلبی ۲۴ هزار نفر دیگر را در سن ۵۵ سالگی پیگیری کردند.

یافته ها نشان داد در حدود ۱۷۰۰ نفر در سن ۴۵ سالگی و در حدود ۳۰۰۰ نفر در ۵۵ سالگی مبتلا به نارسایی قلبی شده بودند.

اما مردانی که در سن ۴۵ سالگی بدون فشارخون بالا، دیابت و چاقی بودند در مقایسه با مردانی که این مشکلات را داشتند حدود ۱۱ سال بیشتر بدون نارسایی قلبی زندگی کردند. در مورد زنان این فایده در حدود ۱۵ سال بودند.

به طورمیانگین زنان و مردان بدون هر یک از این سه فاکتور مهم قلبی به ترتیب ۳۸ و ۳۵ سال بیشتر و بدون ابتلا به نارسایی قلبی عمر کردند.