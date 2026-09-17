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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

جمع‌آوری معتادان متجاهر در سلسله

جمع‌آوری معتادان متجاهر در سلسله

الشتر - فرمانده انتظامی سلسله از جمع‌آوری معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند عصر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طرح «آرامش در شهر» با هماهنگی قضائی و باهدف برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر به مدت ۲۴ ساعت در شهرستان سلسله اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، سه خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و هشت معتاد متجاهر جمع‌آوری و ساماندهی شدند و مأموران موفق به کشف دو کیلو و ۲۳۸ گرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی سلسله با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، گفت: پلیس با هرگونه بی‌نظمی و هنجارشکنی برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6950260

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