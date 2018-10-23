الگوی پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده در دستور کار مجمع قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری، الگوی پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به زودی جلسات مجمع به منظور ملاحظه سند و بررسی پیشنهادات تکمیلی برگزار خواهد شد.



رهبر معظم انقلاب در فراخوان تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام را مکلف کردند که سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان «چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد» و «پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.»



به این منظور کمیسیون های اصلی و دبیرخانه مجمع، بررسی ها و فعالیت های مقدماتی برای برگزاری جلسات مجمع در چارچوب تکالیف مربوط به الگوی پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده آغاز کرده اند و از اولین جلسه مجمع در آبان ماه ، ودر دیگر جلسات مجمع برای ملاحظه سند و بررسی پیشنهادات تکمیلی برگزار خواهد شد.