دژپسند و شریعتمداری در جلسه فراکسیون مستقلین حضور یافتند

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون مستقلین ولایی اظهار داشت: در این جلسه بررسی برنامه های آقایان دژپسند و شریعتمداری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر آنکه برنامه های خود برای این وزارتخانه ها را به نمایندگان عضو فراکسیون ارائه کردند به سوالات آنها هم به صورت مفصل پاسخ دادند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی تصریح کرد: بیشتر سوالات نمایندگان از وزرای پیشنهادی مذکور درباره راهکارهای آنان برای حل مشکلات اقتصادی بود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: هر چهار وزیر پیشنهادی دولت در جلسات فراکسیون مستقلین ولایی حضور یافته اند و قرار بر این است که ما شنبه صبح درباره آنان جمع‌بندی کنیم.