خدمات ایمیل، عکس، تقویم و گوشی یاب اپل از کار افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، بر اساس گزارش شرکت اپل حدود یک سوم کل سرویس های کلود شرکت اپل از کار افتاده اند که از جمله زیرمجموعه های آن می توان به درایو، عکس، ای میل، تقویم و یافتن آیفون اشاره کرد.

از همین رو میلیون ها نفر در کل جهان نمی توانند از خدمات اپل برای ارسال ایمیل، تنظیم قرارهای ملاقات در تقویم، ذخیره و سازماندهی عکس ها، یافتن گوشی و غیره استفاده کنند.

کاربران در صورت کلیک بر روی آیکون های هر یک از این خدمات با عبارت: "برخی کاربران دچار مشکل شده اند، سرعت خدمات ممکن است کمتر از حد عادی باشد. مواجه می شوند. "

اپل هنوز در مورد علت وقوع این مشکل گسترده اظهار نظری نکرده است. در حال حاضر کاربران اپل با حضور گسترده در شبکه های اجتماعی به این شرکت اعتراض می کنند. برخی کاربران اپل می گویند تا به حال هرگز با چنین مشکل وسیع و بی سابقه ای مواجه نشده بودند.