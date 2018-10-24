مسمومیت با گاز CO در مازندران رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در شش ماهه امسال ۱۳ نفر در مازندران بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی ۵ نفر بود،به ۱۳ مورد افزایش یافته‌است.

وی افزود: از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز در شش ماهه امسال هشت مرد و مابقی زن هستند و بیشترین آمار مرگ ‌و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در شهرستان های چالوس ، نکا و قائمشهر هر کدام با سه بیشترین و شهرهای آمل و نوشهر هر کدام بادو مورد کمترین فوتی ثبت‌ شده است.

وی ادامه داد:بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان اردیبهشت با پنج مورد بیشترین ماه و فروردین، مرداد هر کدام با سه و خرداد با دو فوتی در رتبه های بعدی قرار دارند و با توجه به اینکه مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن عمدتا در نیمه دوم سال به دلیل سرما ، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد لذا به هموطنان توصیه می شود هنگام استفاده از وسایل گرمازا ، به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایش و مسیر خروجی گاز مونواکسید کربن اطمینان حاصل کنند.

گفتنی است در سال گذشته (۹۶) تعداد۲۲ نفر (۱۶ مرد و ما بقی زن) در اثر گاز گرفتگی با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.