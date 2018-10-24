رمضان شکری در گفتگو با خبرنگار مستقر در ستاد عتبات عالیات استان البرز در نجف با توجه به خدماتدهی آشپزخانه صنعتی استان به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: این آشپزخانه از پنجم صفر کار خود را آغاز کرده و این خدماتدهی تا پایان روز ۲۸ صفر ادامه دارد.
وی افزود: برنامه پخت غذا از روزانه دو هزار پرس در هر وعده آغازشده و در حال حاضر تا پایان سفر به هر وعده شام و نهار حدود ۲۲ هزار پرس افزایش مییابد.
رئیس ستاد عتبات و عالیات استان البرز بابیان اینکه حدود ۴۵ هزار پرس در روزهای پایانی ماه صفر دو وعده نهار و شام بین زائران استان البرز توزیع میشود، گفت: تعداد زیادی از داوطلبان خدمت در این موکب بدون هیچ چشمداشتی با رعایت تمام موازین بهداشتی کار پخت غذا برای زائران را انجام میدهند.
شکری اضافه کرد: در ستاد مرکزی عتبات عالیات در نجف اشرف ۵ نوع برنامه غذایی برای زائران تدارک دیدهشده است و برنامهریزی با صبحانه گرم شروع میشود و نهار و شام برنامه غذایی همراه با برنج است.
وی گفت: موکب مسجد جامع رجایی شهر نیز با پخت صبحانه در موکب نجف مستقر در ستاد عتبات عالیات استان البرز در خدمت زائران است.
نظر شما