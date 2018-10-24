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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

توسط موکب استان البرز؛

روزانه ۱۶ هزار پرس غذا بین زائران اربعین در نجف توزیع می‌شود

روزانه ۱۶ هزار پرس غذا بین زائران اربعین در نجف توزیع می‌شود

نجف - رئیس ستاد عتبات عالیات استان البرز از پخت روزانه بین هشت هزار پرس در وعده نهار و هشت هزار پرس در وعده شام برای زائران اربعین حسینی توسط موکب استان مستقر در نجف خبر داد.

رمضان شکری در گفتگو با خبرنگار مستقر در ستاد عتبات عالیات استان البرز در نجف با توجه به خدمات‌دهی آشپزخانه صنعتی استان به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: این آشپزخانه از پنجم صفر کار خود را آغاز کرده و این خدمات‌دهی تا  پایان روز ۲۸ صفر ادامه دارد.

وی افزود: برنامه پخت غذا از روزانه دو هزار پرس در هر وعده آغازشده و در حال حاضر  تا پایان سفر به هر وعده  شام و نهار حدود ۲۲ هزار پرس افزایش می‌یابد.

رئیس ستاد عتبات و عالیات استان البرز بابیان اینکه حدود ۴۵ هزار پرس در روزهای پایانی ماه صفر دو وعده نهار و شام بین زائران استان البرز توزیع می‌شود، گفت: تعداد زیادی از داوطلبان خدمت در این موکب بدون هیچ چشم‌داشتی با رعایت تمام موازین بهداشتی کار پخت غذا برای زائران را انجام می‌دهند.

شکری اضافه کرد: در ستاد مرکزی عتبات عالیات در نجف اشرف ۵ نوع برنامه غذایی برای زائران تدارک دیده‌شده است و برنامه‌ریزی با صبحانه گرم شروع می‌شود و نهار و شام برنامه غذایی همراه با برنج است.

وی گفت: موکب مسجد جامع رجایی شهر نیز با پخت صبحانه در موکب نجف مستقر در ستاد عتبات عالیات استان البرز در خدمت زائران است.

کد مطلب 4440121

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