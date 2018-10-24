۱۳ موکب آذربایجان غربی دایرشد/استقبال از ۲۵۰۰زائر خارجی

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این تعداد ۵ موکب در کربلا، سه موکب بین نجف و کربلا، یک موکب سامرا، یک موکب در مرز بازرگان و یک موکب در مرز ایواوغلی برای زائران و سایر موکب ها در مرز دایر هستند افزود: خدمات موکب های آذربایجان غربی در پیاده روی اربعین رایگان است و حدود ۶۰۰ خادم در موکب های این استان خدمت رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه موکب های آذربایجان غربی در بخش های بهداشت، اسکان و ارائه خدمات درمانی فعالیت می کنند اظهارداشت: امسال در نظر داریم ۶۰۰ هزار غذای گرم بین زائران مراسم معنوی اربعین حسینی توزیع کنیم.

حسینی با اشاره به اعلام آمادگی موکب های این استان برای ارائه خدمت به حدود ۳۰ هزار از زائران امام حسین (ع) در اربعین امسال گفت: این تعداد ۱۲ هزار نفر بیشتر از پیش بینی های صورت گرفته است.

امسال ۲۵۰۰ زائر خارجی از طریق آذربایجان غربی راهی مراسم اربعین هستند

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در آذربایجان غربی با اشاره به دایر بودن موکب ویژه زائران خارجی در مرز بازرگان و ایواوغلی خاطرنشان کرد: تاکنون دو هزار زائر خارجی از کشورهای ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان از طریق مرزهای استان برای حضور در مراسم اربعین وارد کشور شدند.

حسینی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود شاهد حضور دو هزار و ۵۰۰ زائر از کشورهای خارجی در مراسم معنوی پیاده روی اربعین حسینی باشیم عنوان کرد: در مرز بازرگان موکب فرهنگی آذربایجان غربی با برپایی مراسمات مداحی و ارائه بسته های فرهنگی در کنار سایر خدمات رفاهی از زائرین اربعین پذیرایی می کند.

وی گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۱۰۰ نفر از استان که برای حضور در مراسم اربعین حسینی ثبت نام کرده اند رویداد خود را دریافت کرده اند که پیش بینی می شود امسال تعداد زائران استان به بیش از دو هزار نفر برسد.