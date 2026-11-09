به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی عصر دوشنبه در نشست شورای معاونین و مسئولان کانون‌های دانشگاهی سازمان بسیج اساتید استان مرکزی، بر ضرورت اجرای هدفمند و اثربخش طرح تحول سازمان بسیج اساتید تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی دانشگاه و نقش اثرگذار اساتید در تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: بسیج اساتید باید با رویکردی مسئله‌محور، تحولی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه‌ها را در مسیر حل مسائل کشور به میدان بیاورد.

جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تحول در ساختارها، برنامه‌ها و شیوه‌های فعالیت بسیج اساتید افزود: تحقق اهداف این طرح نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی میان کانون‌های دانشگاهی، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و تقویت نقش‌آفرینی اساتید در عرصه‌های مختلف است.

سرهنگ رسولی با بیان اینکه دانشگاه باید علاوه بر تولید علم، در حل مسائل و پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشد، گفت: کانون‌های بسیج اساتید باید با شناسایی ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها، زمینه حضور مؤثر اساتید در عرصه‌های راهبردی و کمک به تحقق اهداف انقلاب اسلامی را فراهم کنند.