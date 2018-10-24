با وجود نقضINF هیچگونه تسلیحات هسته ای جدیدی وارد اروپا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در پاسخ به پرسشی در خصوص تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان «منع موشک های هسته ای میان برد» (INF) گفت: تمام متحدان ما می گویند که آمریکا کاملا به این توافق پایبند بوده اما در حالی که روسیه این پیمان را نقض می کند پایبندی یکجانبه کافی نیست.

وی در ادامه عنوان داشت که با وجود نقض این پیمان از سوی روسیه، هیچگونه تسلیحات هسته ای جدیدی در اروپا مستقر نمی شود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری روسیه روز شنبه این هفته با متهم کردن روسیه به نقض پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، اعلام کرد که آمریکا از این پیمان خارج می شود.

در این میان روسیه با رد ادعای ترامپ، اعلام کرده خروج از این پیمان خطرناک است و مسکو با اقدام آمریکا مقابله به مثل می کند.