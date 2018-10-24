استقرار کارخانه سیار آب آشامیدنی در مهران توسط وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اربعین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برابر نیازسنجیهای انجام شده طی سالهای گذشته و با توجه به شرایط محیطی منطقه مرزی مهران، اقدام به استقرار کارخانه سیار آب آشامیدنی با ظرفیت تولید چهار هزار لیوان در ساعت به صورت بستهبندی شده جهت استفاده زائرین اربعین کرد.
ستاد اربعین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ریاست معاون هماهنگ کننده وزیر دفاع و با عضویت و همکاری سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و معاونتهای منابع انسانی و مهندسی پدافند غیرعامل و همچنین مرکز مقاومت بسیج، همانند سالهای گذشته در راستای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع) در منطقه مرزی مهران فعال شد.
این ستاد همچنین اقدامات لازم را در خصوص ارائه خدمات فنی و مهندسی، جادهسازی و تأمین اتوبوسهای لازم جهت ایاب و ذهاب مسافران و همچنین ارائه خدمات به زائران در قالب برپایی موکب را به انجام میرساند.
بنا بر این گزارش، موکب عاشورائیان وزارت دفاع همچون سنوات گذشته با استقرار در منطقه مرزی مهران علاوه بر خدمات رفاهی نسبت به ارائه خدمات فرهنگی توسط روحانیون عقیدتی سیاسی و نیروهای فرهنگی برنامهریزی لازم را به عمل آورده است.
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