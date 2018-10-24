به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان ها، سید عباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان ها در حکمی مکرمه آقایی را به عنوان مشاور رییس مرکز و مدیر هماهنگی تولید برنامه های مستند مرکز سیمای استان ها منصوب کرد.

وی در این حکم به بهره گیری از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان مجرب، خلاق و متعهد حوزه مستند تاکید کرده است.

فاطمی در ادامه این حکم آورده است: تبیین سیاست ها و اولویت های تولید برنامه های مستند شبکه های سیمای استان ها، حضور و تعامل سازنده با شورای راهبردی و شورای هنر و خلاقیت سیمای استان ها، بررسی و تحقیق عالمانه برای شناسایی بهترین سوژه ها برای تولید مستند، طراحی کنداکتور مجازی برای پخش هدفمند تولیدات سیمای استان ها، توجه بیش از پیش به مستندهای اجتماعی در تولیدات مراکز استانی از مهمترین اقداماتی است که باید این مدیریت به کار گیرد.