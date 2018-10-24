تبلیغ صحیح دین در گرو سرمایه گذاری در عرصه تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر تبلیغات اسلامی نکا افزود: اداره تبلیغات اسلامی با دارا بودن و در اختیار داشتنم روحانیون، علما، هیئت مذهبی، مداحان و اثرگذاران قرآنی و فرهنگی دارای پتانسیل بالایی برای رشد دینی و اسلامی در جامعه است که باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

وی گفت: تبلیغات اسلامی، تبلیغ معارف دین خدا و معارف دین اسلام را در اختیار دارد و باید با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های مختلف در این حوره برای رشد و تعالی دین تلاش شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: مسوولان فرهنگی و همه خدمتگزاران به دین، اسلام و فرهنگ بایدبریا تقویت اسلام و دین خدا تلاش کنند و باید با اسنجام و برنامه ریزی مناسب در این بخش ها کار شود.

شکریان افزود: پشتوانه تبلیغ یک اعتقاد و باور است که با انجام این کار افراد زیادی به صراط و راه حقیقت هدایت می‌شوند و لذا باید تبلیغ دین و ترویج باورهای دینی در دستور کار همگان باشد.

وی گفت: شهرستان نکا از روحانیون، علما و اثرگذاران توانمندی برخوردار است و روحانیت موثر شهرستان، مداحان و هیات مذهبی و همه و همه باید با اتحاد در راستای خدمتگزاری بیشتر تلاش کنند تا انقلاب ما را به انقلاب امام زمان(عج) متصل شود.

در این مراسم با تجلیل از زحمات حجت‌الاسلام محمدعلی الیاسی به عنوان رییس سابق اداره تبلغیات اسلامی نکا، حجت الاسلام سیف الله سهرابی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی نکا معرفی شد.