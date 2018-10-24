صهیونیست ها از اربعین می ترسند/ بودجه پرس تی وی باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مستند «اربعین: حقیقت جاری» امروز چهارشنبه دوم آبان در ساختمان شبکه پرس تی وی برگزار شد. این نشست با حضور نادر طالب زاده مستندساز و پژوهشگر، محمدرضا محمدی نجات کارگردان مستند «اربعین: حقیقت جاری»، روح الله رضایی مدیر مستند شبکه پرس تی وی و رضا صائمی منتقد برگزار شد.

رضا صائمی منتقد سینما و تلویزیون درباره این مستند گفت: قصه ای که این مستند روایت می کند با آثار معمول که درباره اربعین می بینیم متفاوت است و ما در این مستند بیشتر نوعی تحلیل و تاویل ها را از اربعین می بینیم.

محمدی نجات نیز درباره کارگردانی این اثر اظهار کرد: خیلی از شخصیت هایی که در این اثر سراغ‌شان می رویم چهره هایی بودند که پیش از این در برنامه هایی چون «راز» میزبان‌شان بودیم.

وی اضافه کرد: این چهره ها که از طیف های مختلف هنرمند، محقق، نویسنده و ... هستند ادیان مختلفی دارند، برخی مسلمان هستند و برخی هم مسیحی هستند اما همه آنها در پیاده روی اربعین شرکت کردند و دغدغه امام حسین (ع) را داشتند.

طالب زاده نیز در این نشست عنوان کرد: ما فکر کردیم برای یک انفجار اطلاعاتی نسبت به اربعین و تاثیرگذاری بالا در اربعین افرادی را از میان سیاهپوست ها از ایالات متحده آمریکا دعوت کنیم و سیاهپوست ها را دعوت کردیم چون از همه مظلوم تر هستند. از میان آنها سراغ هنرمندان، شاعران و رپرها رفتیم و بعد تلاش کردیم تا ویزای آنها صادر شود و به راهپیمایی اربعین در عراق بیایند.

این تهیه کننده و مستندساز درباره اهمیت این مستندها اظهار کرد: اربعین یک پدیده شده است و در خبرگزاری های جهانی از آن می ترسند که این ترس از طرف صهیونیسم القا شده است.

وی تصریح کرد: به شدت نیازمندیم که چنین کارهایی توسط هنرمندان ساخته شود. رسانه هایی که بخواهند به این مباحث بپردازند محدود هستند بنابراین مستندسازان هستند که می توانند سراغ این موضوعات معنوی بروند.

رضایی نیز در این نشست بیان کرد: در این مستند ابتدا اتفاقات به صورت یک سفرنامه بیان می شود و بعد از سطح به عمق می رسد. آرمان عاشورایی یک آرمان جهانی است بنابراین مستند اربعین حقیقت جاری با این آرمان جهانی هبچ تضادی ندارد.

در ادامه این نشست طالب زاده درباره چهره های حاضر در مستند توضیح داد: در بازگشت از مراسم پیاده روی اربعین برای این هنرمندان و چهره ها مشکلاتی بوجود آمد و از طرف اف بی آی اذیت شدند.

طالب زاده با اشاره به کمبود بودجه در شبکه پرس تی وی عنوان کرد: کاش بخشی از بودجه ساخت تجهیزات نظامی به شبکه پرس تی وی برسد. این شبکه باید خیلی پولدار باشد چون تریبون جمهوری اسلامی برای انتقال فرهنگ و مبارزه با رسانه های معاند بین المللی است و اگر بودجه زیاد به این شبکه نمی رسد چون آگاهی وجود ندارد.

پیمان جبلی معاون برون مرزی صداوسیما نیز در این نشست تصریح کرد: ایده ساخت این مستند از طرف نادر طالب زاده ارایه شد و محمدی نجات متولی ساخت مستند شد.

وی با اشاره به کمبود بودجه در پرس تی وی و معاونت برون مرزی گفت: کاش ما بودجه زیادی داشتیم اما متاسفانه نداریم اما از رانت عشق امام حسین و انقلاب اسلامی بهره مند هستیم و این رانت می تواند همه این کمبودها را بپوشاند.