لوگوتایپ نمایش «کورش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی‌مرند، از روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۵ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود، پیش از آغاز اجراهای عمومی، از لوگوتایپ این نمایش رونمایی شد.

این اثر نمایشی به تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی، روایتی دراماتیک از زندگی کورش بزرگ است و داستان این شخصیت تاریخی را از تولد تا فتح هگمتانه بازخوانی می‌کند.

طراحی‌های گرافیکی این نمایش را مهدی دوایی بر عهده دارد. دوایی مدیر هنری، فیلمساز و طراح گرافیک، با بیش از ۲ دهه فعالیت حرفه‌ای، طراحی پوستر بیش از ۲۰۰ عنوان نمایش صحنه‌ای را در کارنامه خود دارد.

جزئیات مربوط به گروه بازیگران و دیگر عوامل اجرایی نمایش، همچنین زمان آغاز پیش‌فروش بلیت «کورش»، به‌زودی اعلام می‌شود.