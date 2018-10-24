به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین‌دیلی، ادوین کاتمول بنیانگذار استودیوی پیکسار و رییس فعلی استودیوی انیمیشن دیزنی و پیکسار اعلام کرد که تا پایان سال میلادی از سمت خود بازنشسته می شود. کاتمول با اعلام این خبر در روز گذشته (۱ آبان) توضیح داد که تا جولای (مرداد ماه) سال آینده به عنوان مشاور در کنار کمپانی خواهد بود.

متعاقب این کناره گیری جیم موریس رییس استودیو پیکسار و اندرو مایلستین رییس استودیو انیمیشن والت دیزنی به مدیریت بر زیرمجموعه خود ادامه خواهند داد و گزارش های خود را به آلان برگمن مدیر ارشد کمپانی والت دیزنی ارایه خواهند کرد.

ادوین کاتمول در این باره گفت: در دورترین تصوراتم خیال نمی کردم روزی این راه فوق العاده را بپیمایم و با چنین آدم های فوق العاده ای کار کنم و با تمام بالا پایین ها، پیچ و گذر و سختی ها بتوانیم با قدرت اشتیاق، اراده و استعداد چیزی چنان شگفت انگیز خلق کنیم که اثری جاودان بر جهان داشته باشد. ما به واسطه درخواست جرج لوکاس برای آوردن تکنولوژی به صنعت فیلم، با قدرت تجسم استیو جابز و با آزادی بی حدی که افرادی چون باب ایگر، آلان برگمن و آلان هورن برایمان فراهم کردند به رویاپردازی پرداختیم و رویاهایمان را جامه عمل پوشاندیم.

او ادامه داد: من از این جدایی و دور شدن از آدم هایی که دوستشان دارم احساسات به هم خورده ای دارم ولی نهایت غرور و افتخارم این است که این دو استودیو را با تمام آدم های هم پیمان و مدیران خلاقش می شناسم و با آنان کار کردم.

باب ایگر رییس کمپانی والت دیزنی نیز درباره این کناره گیری گفت: تاثیر اد بر صنعت سرگرمی غیرقابل تصور است. او پیشکسوت تقاطع تکنولوژی و خلاقیت است و مرزهای توان قصه گویی را جا به جا کرد. او در طی این ۱۲ سال مدیریتی خیره کننده در دیزنی داشته است. ما برای او بهترین آرزوها را در بهترین بازنشستگی‌ای که حقش است داریم.

ادوین کاتمول ۷۳ ساله متخصص گرافیک کامپیوتری و یکی از پیشگامان صنعت انیمیشن است و نقشی بی‌بدیل در ارتقای نقش کامپیوتر در این صنعت داشته است. کاتمول سال ۱۹۷۹ توسط شاخه کامپیوتری کمپانی «لوکاس فیلم» به رهبری جرج لوکاس استخدام شد و در سال ۱۹۸۶ به همراهی جان لستر و استیو جابز فقید استودیوی انیمیشن پیکسار را بنا نهاد.

سال ۲۰۰۶ زمانی که والت دیزنی، مالکیت پیکسار را در اختیار خود گرفت، کاتمول به ریاست هر دو استودیو - پیکسار و شاخه انیمیشن دیزنی – منصوب شد و تحت رهبری او بود که شاهکارهایی چون داستان اسباب بازی۳(۲۰۱۰)، منجمد(۲۰۱۳)، زوتوپیا(۲۰۱۶)، شگفت انگیزان۲(۲۰۱۸) و بسیاری انیمیشن های دیگر خلق شد و میلیاردها دلار را به سوی دیزنی روانه کرد.

کاتمول تاکنون پنج جایزه اسکار را به خاطر نبوغ خود در گرافیک کامپیوتری و خلاقیت فوق العاده در پیشبرد تلفیق هنر و کامپیوتر دریافت کرده است. او همچنین جایزه «گوردون ای. سایر - Gordon E. Sawyer» را به واسطه یک عمر تلاش در این حوزه از آن خود کرد.