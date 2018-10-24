نشست تاج و داورزنی برای رسیدگی به وضعیت ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه آزادی باید با انجام اقداماتی در جهت بهسازی و نوسازی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا، به استاندارهای موردنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا دست یابد.

این موضوعی است که از چند هفته پیش مطرح است و بر همین اساس تا پیش از پایان کارِ پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم اقداماتی برای بازسازی ورزشگاه آزادی انجام شد. این اقدامات باید تا زمان انجام دیدار فینال لیگ قهرمانان، تکمیل شود.

در همین راستا امروز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی مشترک با محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش، موضوع بازسازی و بهسازی ورزشگاه آزادی را دنبال می کند.

تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان صاحب پیروزی یک بر صفر برابر السد شده بود، سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی مقابل این تیم به تساوی یک بر یک دست یافت و راهی دیدار نهایی شد.

دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان ۱۲ آبان ماه در شرق آسیا برگزار می شود و دیدار برگشت نیز ۱۹ آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.