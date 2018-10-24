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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

پاک کردن سوابق جستجو از سرورهای گوگل ساده تر شد

پاک کردن سوابق جستجو از سرورهای گوگل ساده تر شد

گوگل سابقه تمامی جستجوهای کاربران را بر روی سرورهای خود ذخیره می کند و اگر در زمان جستجو وارد حساب کاربری خود در این سایت شده باشید،راهی برای پاک کردن اطلاعات مذکور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اگر چه شما می توانید سابقه و تاریخچه استفاده از مرورگر خود را پاک کنید، اما با این کار اطلاعاتی که بر روی سرورهای گوگل ذخیره شده از بین نمی رود.

در حال حاضر پاک کردن سوابق جستجو از روی سرورهای گوگل مستلزم ورود به بخش تنظیمات حساب کاربری و پشت سر گذاردن چند مرحله مختلف و طولانی است که معمولا همه کاربران وبه خصوص کاربران عادی از آن سر در نمی آورند و لذا نمی توانند داده های خصوصی خود را از روی گوگل پاک کنند.

اما به تازگی گزینه ای در بخش جستجوی گوگل در نظر گرفته شده که به کاربران امکان می دهد به سادگی سابقه جستجوی خود را از این سایت حذف کنند.

علاقمندان با مراجعه به این نشانی به سادگی می توانند سوابق جستجوهای خود را مشاهده و حذف کنند. همچنین در این بخش گزینه های مستقلی برای پاک کردن کل سوابق جستجو،پاک کردن سوابق جستجوی یک ساعت قبل و غیره وجود دارد.

بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری این روزها با فشارهای زیادی برای رعایت حریم شخصی و امنیت کاربران خود مواجه هستند و با ایجاد این تغییرات سعی می کنند کاربران خود را هر چه بیشتر راضی نگهدارند.

کد مطلب 4440495

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