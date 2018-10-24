مسایل مربوط به تعمیرات موزه هنرهای معاصر مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع صبح امروز ٢ آبان ماه ٩٧ نشستی با هدف بررسی مسایل موزه هنرهای معاصر برگزار شد. در این نشست گزارشی از میزان پیشرفت پروژه، اقدامات انجام شده و مشکلات موجود در اجرای پروژه ارایه و برای تسریع در تعیمرات تصمیماتی اتخاذ شد.

مرمت موزه هنرهای معاصر از خرداد ٩٧ آغاز شده است و کماکان ادامه خواهد داشت.

در این نشست علی اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع، مجتبی حسینی معاون امور هنری، هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، رودکی مدیرکل بودجه، حیدری مدیرکل حقوقی، نوروزی ناظر پروژه های عمرانی، معمار مشاور طرح های عمرانی، درویشی مشاور حقوقی، پورغفاری مشاور معاون وزیر و مشاوران و پیمانکار پروژه حضور داشتند.